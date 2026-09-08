Primele imagini de la Râșcani, unde a căzut o dronă într-un lan de floarea-soarelui

Poliția Națională anunță că după depistarea unor fragmente de dronă în extravilanul localității Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani, serviciile specializate au intervenit și activează la fața locului.

Ofițerii întreprind toate măsurile necesare pentru securizarea zonei, stabilirea tuturor circumstanțelor și gestionarea situației.

Mesajul oamenilor legii a fost însoțit de câteva imagini de la fața locului, care surprind fragmente dintr-un aparat de zbor, dar și urmele lăsate în urma prăbușirii acestuia.