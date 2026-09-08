Zborurile, afectate de închiderea spațiului aerian: Un avion a aterizat la Iași

Închiderea temporară a spațiului aerian al Republicii Moldova a afectat mai multe curse aeriene. Trei avioane aflate deja în zbor au fost nevoite să aștepte aproximativ 15 minute în spațiul aerian al României, iar o altă aeronavă a fost redirecționată către Aeroportul din Iași.

Potrivit Autorității Aeronautice Civile, cele trei aeronave au rămas în așteptare până la redeschiderea spațiului aerian al Republicii Moldova. Ulterior, acestea au fost ghidate în siguranță către Aeroportul Internațional Chișinău.

În același timp, alte trei aeronave au rămas la sol pe Aeroportul Internațional Chișinău pe durata restricțiilor.

O altă aeronavă civilă a fost redirecționată și a aterizat la Iași.

Autoritatea Aeronautică Civilă precizează că toate măsurile au fost luate pentru gestionarea în siguranță a situației, cu prioritate pentru protecția pasagerilor, echipajelor și aeronavelor.