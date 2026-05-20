Procuratura Anticorupție: 29 de persoane din fostul Partid „Șor”, trimise în judecată

Procuratura anticorupție a inițiat, în perioada 2019–2026, un total de 66 de cauze penale ce vizează infracțiuni electorale, inclusiv finanțarea ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor. Informațiile au fost oferite pentru NewsMaker, la solicitarea redacției privind dosarele care îi vizează pe foștii membri și reprezentanți ai fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional.

Potrivit datelor prezentate de instituție, 41 dintre aceste cauze au fost deja expediate în instanța de judecată, iar 30 s-au încheiat cu sentințe de condamnare, fiind vizați 37 de inculpați.

Totodată, Procuratura Anticorupție a precizat că 29 de persoane care dețineau funcții elective sau de conducere în cadrul fostului Partid „Șor” au fost trimise pe banca acuzaților. Printre acestea se numără trei deputați, un bașcan, patru foști președinți, 17 președinți, trei vicepreședinți și un fost vicepreședinte ai oficiilor teritoriale ale formațiunii.

Numărul dosarelor privind infracțiuni electorale a crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă în 2019 și 2020 a fost pornit câte un singur dosar, în 2024 au fost deschise 24 de cauze penale, iar în 2025 – alte 18. În 2026 au fost înregistrate deja două cauze.

Din totalul celor 66 de dosare, cinci vizează coruperea alegătorilor, 54 țin de finanțarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electorale și de încălcarea modului de gestionare a fondurilor electorale, iar alte șapte se referă la finanțarea ilegală a concurenților electorali, grupurilor de inițiativă sau campaniilor electorale.

În perioada 2023–2026, Procuratura Anticorupție a trimis în instanță 41 de cauze penale. Dintre acestea, trei dosare au fost expediate în 2023, 12 în 2024, 19 în 2025 și șapte în 2026.

Instituția a precizat că în 2024 o cauză penală s-a încheiat cu o sentință de condamnare pronunțată în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției, procedura fiind finalizată în mai puțin de o lună.

În 2025, instanțele au pronunțat sentințe de condamnare în 21 de dosare penale care vizau 27 de inculpați. În două cazuri existau deja și decizii ale instanțelor de apel.

În 2026, alte opt cauze penale, cu nouă inculpați, au fost finalizate prin sentințe de condamnare.

La moment, alte șapte cauze penale, care vizează 10 persoane, se află pe rolul instanțelor de judecată, iar alte 13 dosare privind infracțiuni electorale sunt încă în faza de urmărire penală.