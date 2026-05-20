Renato Usatîi: Reducerea taxelor vamale, eliminarea accizelor și revizuirea TVA pentru nave și avioane pot transforma Republica Moldova într-o țară atractivă pentru investiții și importuri

Republica Moldova ar trebui să reducă semnificativ taxele aplicate la vămuirea unităților de transport aerian și naval, inclusiv bărci de agrement, nave comerciale și aeronave. Inițiativa a fost lansată de președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Renato Usatîi, care susține că nivelul actual de impozitare descurajează investițiile și limitează dezvoltarea acestui sector.

În cadrul ședinței Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Usatîi a solicitat date privind încasările Serviciului Vamal pentru anul 2025 din aceste categorii de taxe. El a menționat că, în prezent, tarifele pentru persoanele fizice pot depăși 30%, ajungând în unele cazuri aproape de 40%.

„La asemenea taxe, noi nu mai suntem atractivi nici pentru cetățenii noștri, nici pentru agenții economici din Republica Moldova sau din alte țări”, a declarat deputatul, adăugând că nivelul actual de impozitare ar fi „din perioada sovietică” și că ar frâna dezvoltarea pieței interne.

Usatîi a mai afirmat că o reducere a taxelor la aproximativ 7–8% pentru transportul naval și aerian ar putea crește competitivitatea Republicii Moldova și ar atrage mai multe investiții. El a subliniat că lipsa unor condiții fiscale atractive determină unii investitori să aleagă înregistrarea companiilor în state precum România, Bulgaria sau Polonia.

„În loc să profităm de această oportunitate și să atragem bani atât de la cetățenii noștri, cât și de la companii străine, menținem un plafon fiscal care îi determină pe oameni să își deschidă firme în alte țări”, a mai spus acesta.

De asemenea, el a solicitat efectuarea unor analize și cercetări privind impactul acestor taxe, menționând că în prezent veniturile generate din acest segment ar fi reduse sau nesemnificative.

Directorul Serviciului Vamal a precizat că, la solicitarea președintelui fracțiunii Partidului Nostru, va fi inițiată elaborarea unei analize pe acest subiect.