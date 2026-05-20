Expertiza suplimentară în cazul Ludmilei Vartic, cu participarea unui specialist din România, finalizată

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță că expertiza suplimentară efectuată cu participarea unui specialist din România a fost finalizată, iar autoritățile așteaptă acum rezultatele oficiale în scris. Potrivit declarațiilor, concluziile preliminare nu indică elemente noi față de raportul medico-legal realizat anterior.

„- La ce etapă este cazul Vartic?

– A fost realizată expertiza suplimentară cu expertul din România. Suntem în proces, iar la moment așteptăm rezultatele scrise ale acestei expertize, dar, preliminar, din ce s-a comunicat – nu sunt elemente suplimantare la raportul de expertiză medico – legală care a fost realizată anterior.

La fel a fost definitivată expertiza grafoscopică și este încă în proces expertiza grafologică a scrisorilor.

Țin să menționez că toate aceste rezultate ale rapoartelor care sunt încă în proces, vor fi examinate de către procurori, iar concluziile vor fi colabrate la probele care au fost acumulate anterior”, a declarat Daniella Misail-Nichitin.