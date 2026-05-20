Un deputat PAS deține două schimburi valutare, unul dintre care cu nereguli: BNM i-a aplicat o amendă de 40 mii lei

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Oleg Canaţui, deține două case de schimb valutar în centrele raionale Leova și Cantemir. Potrivit RISE Moldova, la una dintre ele, Banca Naţională a Moldovei a depistat mai multe nereguli și a aplicat o amendă de 40 de mii de lei. Este cea mai mare amendă aplicată în acest an de Banca Națională pentru un schimb valutar.

Potrivit Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), casa de schimb valutar (CSV) Eromed-Lux SRL a fost sancționată în luna aprilie ca urmare a mai multor încălcări ale legislației valutare: de la „cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM”, la „utilizarea documentelor neconforme aferente activității” şi „lipsa unor documente obligatorii activității de schimb valutar”.

Totodată, BNM a constatat că Eromed-Lux a încălcat şi normele ce se referă la „notificarea BNM privind survenirea modificărilor în datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței”.

În plus, a prezentat declarații contradictorii, precum și documente ce conțin date neautentice, la care se adaugă „manipularea/alterarea conținutului înregistrărilor din evidența documentelor”.

Deputatul Oleg Canaţui, fondator şi beneficiar al acestei case de schimb valutar, a explicat situația creată prin „erori admise de casiră” la înregistrarea unor operaţiuni.

„De exemplu, la rubla rusească trebuiau puse trei cifre după virgulă, dar ea punea două cifre…. Eu m-am interesat dacă cumva au fost (încălcări) economice sau financiare, dar nu am văzut acolo şi, respectiv, am primit amenda”, a precizat parlamentarul.

Canaţui a mai declarat că amenda fost deja plătită şi că nu are de gând să conteste decizia BNM.

„Orice agent economic… trebuie să respecte regulile… Dacă ei [BNM] au găsit încălcările, agentul economic trebuie să achite… Pentru mine e normal, de atâta pentru că trebuie să fie normal”, a continuat să ne explice politicianul într-un stil întortocheat.

Tot el cu o zi înainte dădea vina pe contabilă pentru sancţiune, susținând că aceasta nu ar fi putut prezentat la BNM „diploma sa de studii şi alte documente”.

Niciun raport financiar la Statistică

Eromed-Lux SRL a fost înregistrată în anul 2008, cu sediul în satul Tomai, raionul Leova, și are un capital social de jumătate de milion de lei. Compania deţine singura casă de schimb valutar din oraşul Cantemir, celelalte patru birouri fiind ale unor bănci comerciale.

Iar neregulile nu se termină la constatările BNM. Datele publice disponibile arată că, în ultimii 10 ani, Eromed-Lux SRL nu a prezentat niciun raport financiar la Biroul Naţional de Statistică (BNS).

Deputatul Canaţui mai deţine şi casa de schimb valutar Stabil-Global-Can SRL. Fondată în decembrie 2007, firma la fel are sediul juridic în Tomai, Leova, şi un capital de jumătate de lei. Similar cu cealaltă companie, Stabil-Global-Can deţine singura casă de schimb valutar independent din centrul raional Leova, în timp ce restul şapte sunt birouri de schimb valutar ale unor bănci.

Verificările RISE Moldova arată că nici Stabil-Global-Can SRL nu a depus, în ultimii 10 ani, rapoarte financiare la BNS.

Oficial, de administrarea caselor de schimb valutar se ocupă soţia deputatului, Elena Canaţui, dar la numărul de contact al Eromed-Lux, indicat în lista caselor de schimb valutar publicată de BNM, a răspuns însuși parlamentarul.

„Ele [rapoartele] se găsesc la Banca Naţională şi la Inspectoratul Fiscal. Nu are cum să le găsiţi la statistică, pentru că statistica nu solicită de la noi şi noi nu suntem obligaţi la statistică să dăm careva rapoarte”, ne-a declarat deputatul PAS.

Dividende pentru soţie

Declaraţiile de avere şi interese ale deputatului PAS arată că, pe lângă salariul de administrator, soţia sa a primit şi dividende de la cele două schimburi valutare. Astfel, în 2023, ea a încasat în total 15 mii de euro sub formă de dividende. Aceasta chiar dacă fondator şi beneficiar al companiilor este Oleg Canaţui.

Un alt an în care deputatul PAS declară dividende de la casele de schimb valutar este 2021. În acel an, Canațui a încasat personal dividende de aproape 80 de mii de lei, iar soția sa – de 36 de mii de lei.

Şi aici deputatul a avut explicaţi vagi şi întortocheate. Mai întâi a spus că una dintre casele de schimb valutar nu-i mai aparţine din 2022, după ce a transmis-o soţiei. Extrasele oficiale, însă, arată contrariul. El este în continuare unic asociat şi beneficiar.

Ulterior Canațui s-a documentat şi a venit cu o altă explicaţie, la fel de ambiguă.

„Eu, când am luat mandatul de parlamentar, nu mai am dreptul şi, în genere, toată activitatea a trecut pe soţie. Eu am rămas doar ca fondator. Eu dividende de colo nu am avut… În 2023, o luat dividende pe ultimii câţiva ani. Toate au fost indicate”.

La întrebarea cum se întâmplă că în declaraţia de avere pe 2023 a indicat că soţia sa a primit dividende în calitate de administrator, parlamentarul a susţinut că, la momentul când a depus declaraţia, a solicitat informaţii despre venituri de la toate sursele şi, respectiv, datele primite au și fost incluse în document.

