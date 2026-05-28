Evghenia Guțul rămâne condamnată la șapte ani de închisoare. Sentința a fost menținută de Curtea de Apel Centru.

Pedeapsa a fost menținută și pentru fosta secretară a partidului „Șor”, Svetlana Popan, care a fost condamnată la șase ani de închisoare.

Cele două au participat online la ședință.

Evghenia Guțul și Svetlana Popan, scrie IPN, au fost găsite vinovate de complicitate la finanțarea ilegală a unui partid politic și a unui concurent electoral. Procurorii susțin că faptele au fost comise între 2019 și 2022, când Evghenia Guțul era secretară a Partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Ea mai este acuzată că, în perioada octombrie-noiembrie 2022, a coordonat activitatea unor oficii teritoriale ale formațiunii și că ar fi acceptat finanțări în valoare de peste 42 de milioane de lei din partea unui grup criminal organizat.

În ședințele anterioare, Evghenia Guțul a respins acuzațiile și a afirmat că nu a comis ilegalități. Aceasta a declarat că, în perioada incriminată, deținea o funcție fără putere de decizie în partid. Totodată, ea a calificat sentința drept una „dură” și a sugerat că decizia primei instanțe ar avea la bază motive politice.

Evghenia Guțul și Svetlana Popan, afiliate fugarului Ilan Șor, au fost condamnate la șapte și, respectiv, șase ani de închisoare. Acestea au fost luate sub strajă din sala de judecată. Decizia a fost pronunțată pe 5 august 2025 de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

