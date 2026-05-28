Moldovenii din diasporă au trimis acasă 1,5 miliarde de euro în 2025

Aproximativ 870.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care muncesc și locuiesc legal peste hotare pot beneficia de pensii și alte prestații sociale în baza contribuțiilor achitate în statele în care activează. În ultimii cinci ani, autoritățile de la Chișinău au încheiat mai multe acorduri bilaterale de securitate socială, ceea ce a permis extinderea semnificativă a numărului beneficiarilor.

Subiectul a fost abordat în Parlament, în contextul aprobării acordului de securitate socială dintre Republica Moldova și Slovacia. Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru politică externă, Adrian Băluțel, a declarat că în urmă cu cinci ani doar circa 200.000 de moldoveni din diaspora beneficiau de astfel de drepturi, în timp ce în prezent numărul acestora a ajuns la aproximativ 870.000.

Potrivit deputatului, diaspora continuă să joace un rol important în susținerea economiei Republicii Moldova. El a menționat că, în 2025, moldovenii stabiliți peste hotare au trimis în țară aproximativ 1,5 miliarde de euro, contribuind la întreținerea familiilor, construirea locuințelor și dezvoltarea afacerilor.

Adrian Băluțel a evidențiat și implicarea diasporei în proiectele comunitare, precizând că prin Biroul Relații cu Diaspora și programul DAR au fost realizate 230 de proiecte locale.

Parlamentarul a afirmat că semnarea și extinderea acordurilor sociale reprezintă în continuare o prioritate pentru autoritățile moldovenești. În prezent, Ministerul Muncii și Protecției Sociale finalizează procedurile pentru ratificarea acordurilor cu Franța, Elveția, Canada și Ucraina. Scopul autorităților este ca toți cei aproximativ 1,2 milioane de moldoveni aflați peste hotare să beneficieze de aceste garanții sociale.

În cadrul ședinței Parlamentului, secretarul general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Dumitru Pîslaru, a explicat că acordul cu Slovacia prevede cumularea perioadelor de activitate desfășurate în cele două state, în situațiile în care stagiul minim de cotizare nu este realizat într-o singură țară. Totodată, fiecare stat va achita pensiile și celelalte prestații sociale proporțional contribuțiilor plătite.

Oficialul a precizat că acordurile vizează pensiile pentru limită de vârstă, pensiile de dizabilitate, de urmaș și alte prestații sociale. În prezent, Republica Moldova are semnate 23 de acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt deja aplicate. Printre cele mai recente state cu care astfel de acorduri au intrat în vigoare se numără Italia, Spania și Grecia.

Acordul de securitate socială cu Slovacia a fost aprobat de Parlament în două lecturi, cu votul a 83 de deputați. În perioada următoare urmează și ratificarea acordurilor cu Canada și Ucraina, deja avizate de Guvern.