Au fost indentificați alți opt ruși implicați în crime de război în Ucraina. Procuror: Cinci dintre ei sunt mercenari Wagner

Procurorul general Irina Venediktova a declarat că au fost identificați alți opt ruși care au coims crime de război, inclusiv care au luat parte la uciderea primăriței din Motîjîn din regiunea Kiev, Olga Sukhenko, și la torturarea civililor ucraineni, relatează Kyiv Independent și Unian.net.

Astfel, cei cinci aparțin celei de-a 37-a brigăzi de infanterie motorizată a Rusiei: Oleg Krikunov, Chingis Gonchikov, Alexander Vanchikov, Magomedmirza Suleymanov și Vitali Dmitriev, iar alți trei ruși sunt Serghei Sazanov, Serghei Sazonov și Alexander Stupnitsky, mercenari Wagner, potrivit procurorului general.

Așadar, în timpul ocupației unei părți a regiunii Kiev, suspecții au jefuit civili, au torturat, au ucis și au ars casele lor. Aceștia sunt acuzați de 14 episoade de rele tratamente aduse populației civile. După tortură, doar trei persoane au supraviețuit.

Astfel, conform anchetei, în martie 2022, suspecții au venit la casa șefului satului Motîjîn, au privat-o de libertate pe femeie, alături de soțul și fiul acesteia, apoi invadatorii i-au torturat, încercând să obțină informații despre Forțele Armate ale Ucrainei și despre apărare.

„În fața mamei, fiul lor a fost împușcat în picior și apoi în cap. Soțul șefei satului a fost torturat într-un mod similar. Întreaga familie a murit din cauza multiplelor răni prin împușcare”, se arată în raport.

Eight more Russians are accused of crimes in #Ukraine

Criminal cases have been initiated against five servicemen of the #Russian army and three mercenaries of the PMC Wagner, who are accused of torturing and killing civilians during the Russian occupation in the #Kyiv region. pic.twitter.com/QgraBN6Kea

— NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2022