Autorii alertelor false cu bombă de la Aeroportul Chișinău, încă neidentificați

Autorul alertei false cu bombă de la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”, de la sfârșitul săptămânii trecute, nu a fost deocamdată identificat. Nici persoana care a anunțat o alertă similară pe 4 aprilie nu a fost depistată.

Contactată de IPN, șefa Secției de comunicare strategică a Poliției de Frontieră, Ilona Railean, a declarat că alertele au fost comunicate prin telefon. Potrivit ei, investigațiile sunt în desfășurare, iar oamenii legii întreprind acțiuni de urmărire penală pentru identificarea persoanelor responsabile de comiterea acestor infracțiuni.

În ambele cazuri au fost pornite cauze penale. Potrivit legislației, persoana vinovată de comunicarea cu bună-știință a unor informații false privind pregătirea unor explozii riscă amendă, muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la doi ani.

Atât în cazul alertei din 4 aprilie, cât și în cel din 10 aprilie, pasagerii și personalul aeroportului au fost evacuați, iar procedura de înregistrare a fost suspendată. Ca urmare, mai multe zboruri au înregistrat întârzieri. În ambele situații, după câteva ore de verificări, alertele s-au dovedit a fi nefondate.