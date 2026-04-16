Dumitru Vartic ar fi „rugat” un polițist de patrulare să scrie amenda pe soție, iar omul legii asta și ar fi făcut: Totul s-ar fi întâmplat chiar în ziua în care Ludmila a decedat

În ziua în care Ludmila Vartic a decedat, soțul său, Dumitru, ar fi încălcat regulile de circulație, iar poliția ar fi întocmit procesul verbal pe numele ei, la cererea lui. „O încălcare a procedurii legale care impune ca faptele să fie atribuite corect autorului”, a declarat avocata Gașițoi.

„Pe numele victimei a fost întocmit un proces penal în ziua când ea a decedat. Am constatat că în ziua decesului bănuitul a fost oprit de polițiști, iar acesta a cerut ca amenda să fie întocmită pe numele soției sale, Ludmila Vartic.

Poliția a întocmit, întradevăr procesul la solicitarea bănuitului pe numele unei persoane care nu era nici măcar prezentă în mașină.

Legea spune că procesul penal trebuie întocmit corect pe numele persoanei care a comis fapta”, a spus avocata Violeta Gașițoi.