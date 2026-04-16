PG, despre cazul Ludmilei Vartic: „Persoanele din cercul apropiat al victimei știau de actele de violență, dar nu au sesizat organele competente”

Procuratura Generală a susținut un briefing de presă pe cazul Ludmilei Vartic, educatoarea din Hîncești, care și-ar fi pus capăt zilelor.

Procesul contravențional pe numele Ludmilei Vartic a fost întocmit în raza municipiului Chișinău.

„Persoanele din cercul apropiat al victimei știau de actele de violență, dar nu au sesizat organele competente”, mai precizează Rusu.

Sergiu Rusu, adjunctul procurorului șef, pe direcția urmărire penală și criminalistică: „La 3 martie, pe numele Ludmilei Vartic a fost întocmit un proces cu privire la contravenție fiind indicată nerespectarea regulilor de circulație rutieră, fiind aplicată și o sancțiune sub formă de amendă.(…) Ulterior, în urma probelor s-a stabilit că la momentul indicat mașina nu era condusă de Ludmila Vartic”.

Procuratura Generală anunță că trupul Ludmilei Vartic va fi exhumat, solicitarea fiind admisă de instanță la 14 aprilie 2026.