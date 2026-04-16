Amenințări de la Moscova: Rusia va lua toate măsurile ca să-și protejeze interesele în Moldova

Andrei Kartapolov, președintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, a declarat că Rusia „va proteja pacea pe Nistru, indiferent dacă Moldova rămâne sau nu în CSI”.

Ca răspuns la întrebările jurnaliștilor, el a menționat, că „astăzi s-a dezvoltat o situație dificilă în regiune”.

Potrivit deputatului, „conducerea Moldovei urmează un curs anti-rusesc; autoritățile nu se gândesc la interesele populației, ci la propriile interese și ambiții personale”.

„Vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că, indiferent dacă Moldova rămâne în CSI sau o părăsește, interesele noastre de acolo sunt respectate și siguranța contingentului nostru de menținere a păcii este asigurată. Și cel mai important, locuitorii Transnistriei trăiesc în pace și liniște. Adică, pacificatorii noștri nu sunt în niciun pericol și li se va oferi asistență dacă va fi necesar”, a asigurat Kartapolov.

Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a comentat, de asemenea, retragerea anunțată a autorităților moldovene din CSI, menționând că „Moscova regretă decizia Chișinăului de a părăsi oficial Comunitatea Statelor Independente”.