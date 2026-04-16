Funcții de pădurar, „vândute” cu 8.000 de euro la Moldsilva: CNA a descins cu percheziții și a reținut un bărbat

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-o cauză de trafic de influență. Investigațiile vizează o schemă prin care s-ar fi promis angajări în cadrul Agenției „Moldsilva” în schimbul unor beneficii financiare ilicite.

„Potrivit datelor preliminare, doi bănuiți ar fi pretins și primit de la mai multe persoane mijloace bănești în sumă de la 5000 până la 8000 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Agenției „Moldsilva” în vederea facilitării angajării în funcția de pădurar.

În cadrul acțiunilor procesuale efectuate, ofițerii CNA au documentat fapte de pretindere și primire a mijloacelor financiare de către persoanele investigate. Unul dintre bărbați a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile”, notează instituția.