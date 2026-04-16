FMI reduce prognoza de creștere economică a Moldovei pentru 2026 la 1,9%

Fondul Monetar Internațional a redus prognoza de creștere a produsului intern brut (PIB) al Republicii Moldova pentru anul 2026 de la 2,3% la 1,9%.

Potrivit raportului „World Economic Outlook” publicat în aprilie, revizuirea are loc în contextul unei încetiniri a creșterii economice globale, estimată la 3,1% în 2026 și 3,2% în 2027, pe fondul tensiunilor geopolitice, inclusiv războiul din Orientul Mijlociu, și al presiunilor inflaționiste.

Pentru anul 2027, experții FMI au ajustat în jos prognoza de creștere economică a Moldovei cu 0,3 puncte procentuale, până la 2,2%.

În același timp, instituția estimează că inflația medie anuală în Republica Moldova va ajunge la 6,4% în 2026 și la 5% în 2027. La sfârșitul anului, inflația este prognozată la 7,1% pentru 2026 și 4,8% pentru 2027.

Raportul indică și menținerea unor dezechilibre externe semnificative. Deficitul de cont curent al Republicii Moldova este estimat la 21,9% din PIB în 2026, 20,4% în 2027 și 15,6% în 2031.

Anterior, și Banca Mondială a revizuit în scădere prognoza de creștere economică a Republicii Moldova pentru 2026, de la 2,7% la 1,9%, menținând însă estimarea pentru 2027 la nivelul de 3,8%.