Avertizare hidrologică actualizată: Cod Galben și Portocaliu de viituri și inundații

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a actualizat avertizarea hidrologică emisă pe fondul precipitațiilor abundente prognozate în întreaga țară. Meteorologii au instituit Cod Galben și Cod Portocaliu de risc hidrologic, valabile în perioada 12–13 iunie.

Potrivit instituției, în contextul situației hidrometeorologice actuale și al ploilor puternice anunțate, există pericolul producerii unor scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și al formării viiturilor rapide pe râurile mici.

Specialiștii avertizează că în zonele vizate sunt posibile inundații locale, creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor, iar pe unele râuri mici pot fi depășite cotele de inundație.

Conform hărții actualizate publicate de AMM, Codul Portocaliu este valabil pentru mai multe sectoare hidrografice din nord-vestul țării, în timp ce numeroase râuri și afluenți din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova se află sub Cod Galben.

Avertizarea vine după ce meteorologii au prognozat averse puternice și foarte puternice, cu acumulări de precipitații cuprinse între 15 și 79 de litri pe metru pătrat, însoțite pe alocuri de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

În acest context, AMM solicită administrațiilor publice locale și agenților economici care gestionează lacuri de acumulare să monitorizeze permanent starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei, pentru prevenirea eventualelor situații de risc.

Totodată, autoritățile îndeamnă populația să evite traversarea cursurilor de apă cu debit mărit, să manifeste prudență în zonele predispuse inundațiilor și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția situației.