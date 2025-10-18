Trump le-a cerut lui Putin și Zeleski să se oprească și să pună capăt războiului

Președintele american Donald Trump dorește înghețarea liniei frontului în Ucraina și minimizează așteptările privind o posibilă furnizare de rachete Tomahawk. Trump le-a cerut lui Putin și lui Zelenski să „se oprească unde se află” și să pună capăt războiului.

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a fost primit, vineri seara, la Casa Albă, după ce, în ajun, Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, ulterior anunțând că intenționează să se întâlnească cu acesta în următoarele săptămâni, în speranța de a pune capăt războiului.

După întâlnirea cu Vladimir Zelenski, Donald Trump a declarat că Statele Unite ar prefera ca războiul să se încheie și că soluția nu constă în trimiterea de rachete Tomahawk, ci în negocierile de pace.

„I-am spus, așa cum l-am sfătuit insistent și pe președintele Putin, că este timpul să încetăm crimele și să facem o înțelegere! Destul sânge a fost vărsat, granițele au fost definite prin război și forță. Trebuie să se oprească acolo unde sunt. Să revendice victoria amândoi, istoria să decidă! Gata cu împușcăturile, gata cu morțile, gata cu cheltuielile uriașe și nejustificate. Acesta este un război care nu ar fi început niciodată dacă aș fi fost președinte. Mii de oameni mor în fiecare săptămână – gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace!”, a declarat președintele american.

La rândul său, Vladimir Zelenski a declarat că rușii se tem de combinația dintre rachetele americane Tomahawk, pe care Kievul încearcă să le obțină, și capacitățile aflate în producția ucraineană.

„Cred că Rusia se teme de Tomahawk, pentru că este o armă puternică și ei știu ce avem noi, ce tip de armă avem noi în producție, iar ei înțeleg că această combinație cu Tomahawk, pentru că despre asta discutăm, nu vorbim despre Tomahawk în sine, avem nevoie de combinație, iar ei se tem de această combinație. Ei înțeleg ce putem face. De aceea iau o mulțime de măsuri diverse, o mulțime de mesaje potrivite către… Nu către noi, bineînțeles. Asta e ceea ce fac pentru că se tem”, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a reiterat că își dorește pace și a afirmat că Ucraina este deschisă să discute în orice format. „În primul rând, cred că trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm. În al doilea rând, avem nevoie de un armistițiu… Așa cum am spus anterior, suntem dispuși să discutăm în orice format: bilateral, trilateral, nu contează”, a subliniat Zelenski. Liderul ucrainean a mai spus că garanțiile de securitate din partea aliaților sunt foarte importante.

Întrebat despre întâlnirea pe care o are în plan cu președintele rus Vladimir Putin, în Ungaria, și dacă va participa și Zelenski la ea, președintele SUA a spus că „cei doi lideri nu se plac reciproc”, iar dorința este de a crea „un climat confortabil pentru toată lumea”.„Vom fi implicați în trei, dar s-ar putea să fim separați”, a adăugat președintele american.