Avocatul lui Plahotniuc susține că autoritățile planifică extrădarea acestuia în altă zi decât cea anunțată anterior și denunță provocări cu iz electoral

Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a anunțat, într-o postare publică, că are semnale că s-ar pregăti mai multe provocări prin care extrădarea lui Plahotniuc „să ia forma unui show care să fie exploatat în interes electoral de puterea politică de la Chișinău”. Mai mult, Rogac susține că extrădarea lui Plahotniuc din Grecia ar urma să aibă loc în altă zi, dar nu în 25 septembrie, așa cum se anunțase anterior.

„În pofida asigurărilor din partea autorităților statului, care susțin că țin sub control procesul de extrădare a clientului meu, Vladimir Plahotniuc, în ultima vreme primim semnale și mesaje care indică faptul că s-ar pregăti mai multe provocări, prin care extrădarea domnului Vlad Plahotniuc să ia forma unui show care să fie exploatat în interes electoral de puterea politică de la Chișinău. Cu atât mai mult că surse din Ministerul Justiției al Greciei ne-au comunicat că partea moldovenească planifică să facă extrădarea domnului Plahotniuc în alte date decât 25.09.25, dar solicită ca partea grecească public să susțină că extrădarea va fi pe 25 septembrie!”, a scris Rogac pe pagina sa de Facebook.

Apărarea lui Plahotniuc a făcut, de asemenea, apel către MAI și IGP „să se asigure ca revenirea lui Plahotniuc să fie în acord cu cadrul legal și în termenii stabiliți și anunțați oficial de autorități”.

„Nu știm cât de adevărate sunt aceste zvonuri și dacă ajung la noi intenționat sau nu, însă avem toată speranța că instituțiile implicate sunt capabile să depună toate eforturile pentru a nu fi admise niciun fel de abateri. Facem apel către Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției, precum și către celelalte structuri de forță ale statului, să se asigure ca revenirea în țară a domnului Vlad Plahotniuc să fie în acord cu cadrul legal, conform normelor bunului-simț și în termenii stabiliți și anunțați oficial de autorități. Interesul nostru este ca normele legale, procedurile naționale și internaționale să fie respectate întocmai, iar procesul de extrădare să să fie unul absolut transparent și lipsit de orice provocări cu miză politică și electorală. Mizăm în acest sens pe înțelegerea responsabilității care le revine instituțiilor statului”, a mai punctat Rogac.