Radule, lasă graficele tale colorate cu „record de salariați”. Realitatea e mult mai crudă decât cifrele pe care PAS le plimbă prin rapoarte și conferințe. Adevărata știre este că într-un singur an, Moldova a pierdut 30 de mii de oameni apți de muncă, plecați peste hotare. Și nu vorbim doar de cifre reci, ci de vieți, familii și destine care părăsesc această țară în căutarea unui viitor pe care acasă nu îl mai văd posibil.

Iar „cireașa de pe tort” este amară: grupul cu cea mai rapidă creștere a emigranților îl reprezintă tinerii între 15 și 24 de ani. Exact cei care ar fi trebuit să rămână aici, să clădească și să continue visul unei Moldove mai bune. Acești tineri nu mai votează la urne – au votat deja cu pașaportul și cu biletul dus.

În doar patru ani de „guvernare luminată”, aproape 162 de mii de moldoveni în vârstă aptă de muncă și-au luat lumea în cap. O cifră uriașă pentru o țară mică, o rană adâncă pentru o economie și așa firavă. PAS se laudă cu salarii „în creștere” și cu „investiții istorice”, dar adevărul este că, în sate, casele rămân goale, școlile se închid, spitalele nu mai au personal, iar în orașe tinerețea dispare încet, înghițită de aeroporturi.

Moldova nu mai exportă mere, vin sau cabluri auto. Moldova exportă oameni. Și face asta la scară industrială. O tragedie națională ascunsă sub statistici frumos împachetate, dar imposibil de negat atunci când mergi pe străzi și vezi doar bătrâni și copii rămași în grija bunicilor.

Acesta este „succesul” guvernării PAS: o țară care se golește de viitorul ei, în timp ce conducătorii își fac poze triumfale și vorbesc despre „progres”.

Întrebarea e simplă: ce va mai rămâne din Moldova atunci când ultimul tânăr va stinge lumina și va pleca?