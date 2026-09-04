„Bună ziua!” – Veaceslav Platon lansează o platformă civică pentru elaborarea unei idei naționale și a unui plan de reforme

Veaceslav Platon a anunțat lansarea platformei civice „Bună ziua!”, la care, potrivit lui, lucrează de mai bine de jumătate de an. Inițiativa ar urma să reunească specialiști din Republica Moldova și din străinătate pentru elaborarea unei idei naționale, a unui plan de reforme economice și pentru analiza unor probleme din justiție și societate, a anunțat Veaceslav Platon în cadrul unui interviu pentru jurnalistul Gheorghe Gonța.

Platon a prezentat proiectul drept un „centru intelectual” și un spațiu pentru dezbaterea diferitor viziuni asupra dezvoltării Republicii Moldova. El a spus că intenția sa este de a reuni „oameni intelectuali, erudiți” și de a atrage inclusiv experți străini care să contribuie la elaborarea unor soluții și la evaluarea efectelor diferitor politici asupra țării.

Potrivit lui, platforma nu ar urma să fie construită în jurul său.

„Eu nu vreau să fiu acolo lider, în niciun caz”, a declarat Platon. El și-a descris rolul drept cel al unui „comunicator” care va încerca să aducă oamenii împreună. „Vreau să fac o platformă onestă, un asemenea spațiu pentru o discuție serioasă, pentru ca noi să putem face schimb de opinii și să vorbim așa cum este”, a explicat acesta.

Necesitatea unei asemenea structuri este argumentată de Platon prin lipsa dialogului dintre diferite grupuri din societate. În opinia sa, reprezentanții puterii și criticii acesteia comunică în spații separate și nu își confruntă argumentele.

„Noi nu ne intersectăm. Noi spunem una, ei spun alta. Ei nu aud argumentele noastre”, a spus Platon, adăugând că își dorește „un loc, un spațiu pentru dialog, pentru schimb de viziuni”.

Platon a precizat că nu este vorba despre o idee apărută în timpul interviului, ci despre un proiect la care lucrează deja de peste șase luni. Platforma ar urma să funcționeze pe baza participării persoanelor care împărtășesc anumite principii și convingeri, fără ca acestea să fie reunite pur și simplu în funcție de interese.

În jurul platformei, Platon propune constituirea a trei comitete: economic, pentru justiție și civic.

Una dintre principalele componente va fi comitetul economic. Acesta ar urma să definitiveze un plan de reforme structurale pentru Republica Moldova, despre care Platon susține că este deja elaborat în proporție de aproximativ 60%.

„Este un plan de măsuri concrete. Ce trebuie făcut astăzi, mâine, poimâine”, a explicat el. Potrivit lui, documentul ar trebui să indice inclusiv ce legi trebuie modificate și ce rezultate ar urma să producă măsurile respective. Platon spune că intenția este ca propunerile să fie fundamentate prin calcule și nu să reprezinte doar declarații generale.

O temă separată pe care comitetul economic ar urma să o studieze este integrarea europeană și efectele economice ale unei eventuale aderări a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Platon susține că asemenea consecințe trebuie modelate înainte de aderare, inclusiv în ceea ce privește veniturile populației, economia, sistemul de pensii și agricultura.

El a dat drept exemplu ipoteza plecării unei părți a populației active după aderare și impactul pe care o asemenea evoluție l-ar putea avea asupra contribuțiilor sociale și achitării pensiilor. Platon a subliniat însă că analiza nu ar trebui să pornească de la concluzia că aderarea va avea efecte pozitive sau negative.

„Poate va fi un plus. Poate va fi un minus. Dar noi trebuie să răspundem la această întrebare înainte, nu după”, a spus el.

Pentru asemenea evaluări, Platon intenționează să atragă specialiști din străinătate, inclusiv experți din Italia în modelarea matematică a economiei. În același timp, el spune că dezbaterile ar trebui să fie deschise și profesioniștilor care au opinii diferite, astfel încât concluziile să rezulte din confruntarea argumentelor.

O altă structură anunțată este comitetul pentru justiție. Platon a spus că a discutat despre participarea unor foști procurori și foști conducători ai unor instituții din România, menționând DNA și DIICOT. În prezentarea proiectului, el a formulat acuzații grave la adresa procuraturii și a organelor de drept din Republica Moldova, susținând că acestea ar fabrica dosare și că lipsește un mecanism eficient de control. Aceste afirmații reprezintă poziția lui Veaceslav Platon.

Platon a spus că își dorește participarea specialiștilor moldoveni, dar și expertiză externă, pe care o consideră necesară pentru a asigura o evaluare independentă. El a declarat că încearcă, între altele, să contacteze un fost membru al Curții Supreme din Republica Moldova pentru a-i propune să intre în comitet.

Potrivit lui, dacă platforma va elabora un plan de dezvoltare, Guvernul îl va putea prelua integral sau parțial. Aceeași posibilitate ar urma să existe și pentru partidele de opoziție, care ar putea utiliza propunerile drept bază pentru propriile programe.„Nici eu, nici această platformă civică nu avem obiective politice”, a declarat Platon.

Întrebat dacă platforma s-ar putea transforma într-un partid înaintea următoarelor alegeri parlamentare ordinare, Platon a spus că nu există un asemenea plan în prezent.

„Nu se va transforma. În orice caz, asemenea planuri astăzi nu avem”, a răspuns el. Potrivit lui, prioritatea este elaborarea unei idei naționale și a unui plan economic care să fie public și să poată fi utilizat de actuala guvernare sau de alte formațiuni politice.

În același interviu, Platon a abordat și tema referendumului constituțional din 2024 și a Curții Constituționale, formulând acuzații potrivit cărora Constituția ar fi fost denaturată printr-o serie de hotărâri. El a susținut că această problematică va fi analizată în cadrul platformei, inclusiv prin examinarea deciziilor Curții Constituționale. Platon a precizat că poziția sa în această chestiune nu trebuie interpretată drept una pro sau contra aderării la Uniunea Europeană. Afirmațiile sale privind pretinse ilegalități și infracțiuni reprezintă acuzații ale lui Platon, nu fapte stabilite în materialul prezentat.

La finalul prezentării, Platon a dezvăluit și denumirea proiectului: „Bună ziua!”. El a spus că numele nu îi aparține, ci a fost propus de colegii implicați în inițiativă și acceptat prin consens.

„Când am auzit, am spus: este pur și simplu o denumire superbă. Pur și simplu superbă. Denumirea ‘Bună ziua!’”, a declarat Veaceslav Platon.

În prezent, Veaceslav Platon se află în Regatul Unit, stabilit la Londra, fiind plecat acolo imediat după ce a fost eliberat de autoritățile judecătorești de la Chișinău. În prezent, el este vizat de alte proceduri juridice, inclusiv de una privind extrădarea în Republica Moldova, care însă nu a fost examinată până în prezent.