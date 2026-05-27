Cod Galben de instabilitate atmosferică: Se așteaptă furtuni cu grindină

Photo of Timpul.md Timpul.md27 mai 2026
Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil pentru data de 27 mai, în intervalul orelor 14:00–23:00.

Potrivit avertizării meteorologice, pe arii extinse sunt prognozate descărcări electrice însoțite de ploi de scurtă durată, iar izolat sunt așteptate averse puternice, cu cantități de precipitații între 15 și 25 l/m2, precum și grindină.

Avertizarea vizează teritoriul întregii țări, conform hărții oficiale publicate de meteorologi.

Recomandări pentru cetățeni

În timpul furtunii:

  • evită deplasările în aer liber, mai ales în zone deschise
  • nu te adăposti sub copaci sau lângă stâlpi electrici
  • caută adăpost într-o clădire sau mașină

Acasă:

  • închide ferestrele și ușile
  • deconectează aparatele electrice
  • fixează obiectele de pe balcon sau din curte

În trafic:

  • redu viteza și păstrează distanța
  • evită parcarea sub copaci sau panouri

Important:

  • nu atinge cabluri electrice căzute
  • nu traversa zone inundate, chiar dacă apa pare mică

De menționat că, anterior, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un Cod Galben de intensificări ale vântului, valabil pentru data de 27 mai, în intervalul orelor 14:00–23:00.

