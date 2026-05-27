Cod Galben de instabilitate atmosferică: Se așteaptă furtuni cu grindină
Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil pentru data de 27 mai, în intervalul orelor 14:00–23:00.
Potrivit avertizării meteorologice, pe arii extinse sunt prognozate descărcări electrice însoțite de ploi de scurtă durată, iar izolat sunt așteptate averse puternice, cu cantități de precipitații între 15 și 25 l/m2, precum și grindină.
Avertizarea vizează teritoriul întregii țări, conform hărții oficiale publicate de meteorologi.
Recomandări pentru cetățeni
În timpul furtunii:
- evită deplasările în aer liber, mai ales în zone deschise
- nu te adăposti sub copaci sau lângă stâlpi electrici
- caută adăpost într-o clădire sau mașină
Acasă:
- închide ferestrele și ușile
- deconectează aparatele electrice
- fixează obiectele de pe balcon sau din curte
În trafic:
- redu viteza și păstrează distanța
- evită parcarea sub copaci sau panouri
Important:
- nu atinge cabluri electrice căzute
- nu traversa zone inundate, chiar dacă apa pare mică
De menționat că, anterior, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un Cod Galben de intensificări ale vântului, valabil pentru data de 27 mai, în intervalul orelor 14:00–23:00.