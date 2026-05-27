Moldovenii care muncesc în Canada sau Ucraina vor putea beneficia de pensii

Cetățenii R. Moldova care muncesc legal în Canada sau Ucraina vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă și alte prestații sociale, după ce Guvernul a aprobat ratificarea acordurilor în domeniul securității sociale cu cele două state.

Potrivit autorităților, documentele prevăd acordarea pensiilor pentru limită de vârstă, a pensiilor de dizabilitate și a pensiilor de urmaș.

Acordurile vor permite și însumarea perioadelor de muncă realizate în R. Moldova și Canada sau Republica Moldova și Ucraina, în situațiile în care o persoană nu întrunește stagiul minim de cotizare necesar pentru stabilirea unei pensii într-un singur stat.

Astfel, perioadele de contribuție din cele două țări vor putea fi cumulate pentru stabilirea dreptului la pensie.

Potrivit datelor oficiale, în Canada locuiesc peste 20.000 de cetățeni ai R. Moldova.

Totodată, în Ucraina se află peste 21.000 de moldoveni cu permis de ședere permanentă și aproximativ 2.9000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu permis de ședere temporară.

Autoritățile precizează că R. Moldova are semnate în prezent 23 de acorduri în domeniul securității sociale, dintre care 18 sunt deja aplicate.

În ultimii ani, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a extins numărul acordurilor internaționale prin semnarea documentelor cu Italia, Grecia, Spania, Letonia, Franța, Elveția, Canada și Ucraina.