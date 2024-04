BCE este îngrijorată de schimbările făcute de UniCredit la nivelul conducerii sub coordonarea CEO-ului Orcel- surse

Banca Centrală Europeană (BCE) şi-a exprimat îngrijorarea faţă de schimbările făcute de UniCredit la nivelul conducerii sub coordonarea CEO-ului Andrea Orcel, au declarat două persoane cu informaţii despre aceste modificări, transmite Reuters, potrivit news.ro

UniCredit a înregistrat o serie de plecări de top de la venirea directorului general Orcel, în aprilie 2021. Fostul bancher de investiţii al UBS a trecut rapid la revizuirea structurii de conducere a băncii, alegând noi directori de top, în timp ce a eliminat o configuraţie dublă. Chiar dacă schimbările de management nu sunt neobişnuite atunci când preia conducerea un nou CEO, plecările la UniCredit au continuat, iar acestea sunt mai numeroase decât la alte bănci italiene, cum ar fi Intesa Sanpaolo, a cărei echipă de vârf este stabilă de aproximativ un deceniu. Supraveghetorii bancari europeni au semnalat problema UniCredit în ultimele luni, ca parte a feedback-ului obişnuit adresat băncilor în evaluarea riscurilor, a spus una dintre surse, vorbind sub rezerva anonimatului, deoarece chestiunea este confidenţială. Reuters nu a putut stabili preocupările specifice. BCE şi UniCredit au refuzat să comenteze.

Supraveghetorii bancari, care au sarcina de a menţine stabilitatea financiară, se îngrijorează, în general, de rata ridicată a schimbării managementului, deoarece plecările frecvente pot creşte riscurile operaţionale. De asemenea, mutările de personal pot îngreuna menţinerea planurilor de succesiune fără probleme, inclusiv menţinerea unui grup de directori mai tineri gata să îşi asume mai multe responsabilităţi. Schimbările frecvente la vârf riscă să întârzie implementarea strategiilor pe care BCE le monitorizează îndeaproape, cum ar fi trecerea la digitalizare. Supraveghetorii se concentrează, de asemenea, pe guvernanţă şi pe modul în care băncile gestionează riscurile neaşteptate. Ei efectuează analize anuale ale modului în care sunt gestionate băncile, examinând oamenii şi funcţiile cheie. Aceasta face parte dintr-o evaluare mai amplă a capacităţii băncilor de a gestiona riscurile, ceea ce determină BCE să stabilească anual cerinţe de capital specifice băncilor. BCE a declarat în decembrie, când a publicat rezultatele proceselor sale anuale de evaluare, că băncile trebuie să acorde o atenţie deosebită guvernanţei interne, dat fiind că trei din patru au deficienţe în acest domeniu. SCHIMBĂRI Echipa de top a rivalei mai mari a UniCredit, Intesa Sanpaolo, a fost în vigoare aproape de când CEO-ul Carlo Messina a preluat conducerea în 2013. Intesa a făcut câteva schimbări recent, inclusiv promovarea directorului financiar adjunct în funcţia de director financiar, în timp ce Messina se pregăteşte să solicite un nou mandat. UniCredit a numit recent un şef interimar al departamentului juridic, după plecarea lui Gianpaolo Alessandro, care a fost şi secretar al consiliului de administraţie timp de un deceniu, au declarat surse pentru Reuters luna trecută. În această lună, banca a numit-o pe Elena Carletti, care conduce de mult timp comitetul de risc al UniCredit, vicepreşedinte al consiliului de administraţie, după ce Lamberto Andreotti, în funcţie din 2019, a decis să nu mai obţină un alt mandat în consiliu. Unii dintre cei plecaţi au fost angajaţi sau promovaţi de Orcel. În iulie 2023, UniCredit a numit un nou director digital după plecarea lui Jingle Pang, un fost director al Ping An care a devenit şef de tehnologie sub Orcel. UniCredit este la al treilea director de operaţiuni de la venirea lui Orcel, după ce Bart Schlatmann a demisionat anul trecut. Schlatmann a preluat locul veteranului UniCredit Ranieri de Marchis, care a devenit COO în aprilie 2021, înainte de a pleca în mai 2022. Printre alte plecări se numără Niccolo Ubertalli, care a plecat în iulie 2022 , la un an după ce i s-a dat responsabilitatea pentru afacerile interne ale UniCredit. O notă internă în aceeaşi lună arăta că Stefano Vecchi, şeful unităţii italiene de private banking şi gestionare a patrimoniului a UniCredit, pleacă după 10 luni în acest rol.

