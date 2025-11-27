BERD: Declinul demografic pune presiune pe economia Moldovei

Republica Moldova se confruntă cu una dintre cele mai severe crize demografice din Europa, iar consecințele economice sunt deja vizibile, potrivit Transition Report 2025-2026 al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Raportul indică un declin de circa 30% al populației Moldovei din 1990 până în prezent, pierdere produsă aproape exclusiv prin emigrare, ceea ce situează țara printre cele mai afectate din regiune, alături de Georgia, Bosnia și Herțegovina.

Experții BERD atenționează că îmbătrânirea populației și reducerea forței de muncă afectează direct potențialul de creștere economică. Economiile din Europa emergentă, inclusiv Moldova, ar putea pierde anual 0,36 puncte procentuale din creșterea PIB per capita între 2024 și 2050, doar din cauza presiunii demografice. Declinele sunt alimentate și de scăderea fertilității, toate statele din zona BERD situându-se la nivelul sau sub rata de înlocuire de 2,1 copii per femeie.

BERD subliniază că politicile pronataliste adoptate în Moldova, precum indemnizații, ajutoare financiare sau servicii de îngrijire a copiilor, au un impact modest și adesea de scurtă durată. Pe de altă parte, raportul evidențiază aspecte pozitive, cum este sectorul energetic, unde Moldova obține o deviație de 2,3 puncte peste scorul general de integrare economică, reflectând reforme consistente și potențial strategic pentru viitor.

„Demografia nu este destin, însă răspunsurile politice trebuie formulate timpuriu”, avertizează BERD, atrăgând atenția că declinul populației afectează piața muncii, sustenabilitatea sistemelor sociale și viitoarele politici publice.

BERD sprijină dezvoltarea economiei private și a antreprenoriatului în 36 de țări și este susținută de 73 de state, Uniunea Europeană și Banca Europeană de Investiții.