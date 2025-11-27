Registru obligatoriu pentru colete la vamă: Autoritățile anunță noi măsuri antidrog

Transmiterea coletelor va fi reglementată printr-un registru în care va fi stipulat numărul coletului, cine transmite și cine trebuie să primească coletul. Noua măsură va fi aplicată pentru a preveni transportarea ilegală a drogurilor prin colete și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică.

La reuniune s-a mai stabilit echiparea polițiștilor de frontieră pe segmentul moldo-ucrainean și instalarea scanerelor pentru verificarea coletelor și a automobilelor cu tonaj mic.

Potrivit șefului comisiei, Lilian Carp, 95% din droguri nu sunt produse în Moldova, dar sunt aduse preponderent din Ucraina. Prin urmare, crearea unui registru al coletelor, în paralel și înăsprirea legislației, și limitarea termenului de examinare în instanțe judecătorești a persoanelor care pun în circuit drogurile, – toate măsurile vor contribui la reducerea numărului de consumatori și distribuitori ai substanțelor interzise, a spus deputatul.

Totodată, în opinia lui Lilian Carp, trebuie creată o amplă campanie media, pentru a informa părinții și copiii despre daunele drogurilor.

Poliția Națională a anunțat că va intensifica raziile pe lângă instituțiile de învățământ, pentru a identifica mai multe persoane care se ocupă de distribuirea și plasarea drogurilor.