MAI: Pedeapsa cu închisoarea pentru traficanții de droguri ar putea crește la 20 de ani

Autoritățile propun înăsprirea legislației în privința persoanelor care pun în circulație droguri. Sancțiunile mai dure ar putea contribui la reducerea numărului de traficanți. În ultimii trei ani, a crescut numărul consumatorilor de droguri și s-a intensificat traficul cu substanțe interzise.

Ministerul de Interne propune măsuri mai ferme de control și supraveghere și înăsprirea pedepselor aplicate celor care se implică în traficul de droguri.

Măsurile propuse de Ministerul de Interne:

închisoare pentru persoanele ce distribuie drogurile minorilor.

pedeapsa să ajungă până la 20 de ani de închisoare, în loc de șapte ani.

reguli mai clare pentru etnobotanice și substanțele noi.

reducerea perioadei de examinare a cazurilor în instanțele de judecată.

Datele poliției arată că, anul trecut, erau in evidență peste 12.000 de consumatori de droguri. Anul acesta, sunt cu 700 mai mult. De la începutul anului, au fost înregistrate peste 900 de cauze penale.

„La fel, înăsprim pedepsele pentru cei care implică minorii în traficul de droguri. Totodată, pentru săptămâna viitoare este planificată ședința Comisiei Naționale Antidrog. Mai mult decât atât, Republica Moldova a inițiat și instituționalizat deja observatorul național pentru droguri. La fel, și sistemul de alertă timpurie este deja creat în Republic Moldova. Urmează în 2026 să avem și un document de politici la nivel național în prevenirea și combaterea drogurilor”, a declarat ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Pe lista consumatorilor sunt și minorii. Aproape 100 de copii cu vârste intre 14-17 ani se află in evidența specialiștilor.

„Pe elevi îi încurajăm să raporteze în situația în care cunosc asemenea situații. Noi, alături de MAI, începând cu luna decembrie, dar în special din al doilea semestru al anului 2026, vom desfășura la nivelul întregii țări o campanie de informare și prevenire pentru elevi și profesori”, a menționat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Aproape toate drogurile sintetice, care circulă pe teritoriul Republicii Moldova, provin din import. Multe ajung în colete aduse de peste hotare. Pentru depistarea lor este nevoie de echipamente modern pentru vameși și polițiști de frontieră.

„Să existe un registru al coletelor, să fie clar cine transmite. Un registru electronic. Va trebui să discutăm și cu cei care transportă coletele. S-a decis de a limita termenul de examinare în instanța de judecată a persoanelor care pun în circuit drogurile. Va trebui să mergem spre echiparea polițiștilor de frontieră pe segmentul moldo-ucrainean din punct de vedere tehnologic”, a menționat președintele Comisiei pentru securitate națională, Lilian Carp.

Poliția a anunțat că va intensifica raziile pe lângă instituțiile de învățământ, pentru a identifica pe cei care se ocupă de distribuirea drogurilor. Toate modificările la lege vor fi supuse consultărilor publice.