Renato Usatîi: „Ofer 1 milion de lei pentru denunțarea traficanților de droguri și 2 milioane pentru denunțarea protectorilor lor din sistemul de stat, plus cetățenia unui stat UE”

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat lansarea unei inițiative de denunțare a persoanelor implicate în organizarea traficului de droguri și a funcționarilor care ar proteja aceste rețele. Declarația a fost făcută după ce Guvernul a emis un aviz negativ asupra inițiativei legislative a Partidului Nostru privind înăsprirea pedepselor pentru traficanții de droguri și persoanele implicate în organizarea rețelelor de narcotice.

Potrivit politicianului, orice persoană care va furniza informații despre un traficant de droguri va putea primi, în mod anonim, o recompensă de un milion de lei. Pentru informații despre angajați ai Poliției, Procuraturii, SIS sau alți funcționari implicați în protejarea rețelelor de narcotice, recompensa promisă este de două milioane de lei, precum și sprijin pentru obținerea cetățeniei unui stat european și protecția familiei.

Renato Usatîi a acuzat autoritățile că ignoră efectele devastatoare ale consumului de droguri asupra tinerilor și familiilor din Republica Moldova.

„Vreau să arăt ce se întâmplă în realitate în Republica Moldova”, a declarat Usatîi, precizând că inițiativa ar fi fost discutată cu unii parteneri de dezvoltare.

Amintim că Partidul Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de modificare a Codului penal, care prevede majorarea semnificativă a pedepselor pentru persoanele care organizează, facilitează, comercializează sau contribuie la consumul de droguri. În cazurile grave — precum traficul în cantități mari, implicarea grupurilor criminale organizate sau alte circumstanțe agravante — pedepsele propuse variază între 12 și 25 de ani de închisoare, iar în unele situații ar putea fi aplicată detenția pe viață. Guvernul a avizat negativ acest proiect de lege.