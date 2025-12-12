Bloomberg: Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a semnat apelul a sute de magistrați români împotriva abuzurilor din sistemul judiciar

Procurorul șef al Uniunii Europene, Laura Codruța Kovesi, s-a alăturat vineri apelurilor ca România să își curețe sistemul judiciar după relatările privind hotărâri suspecte de corupție care favorizează elita conducătoare, transmite agenția de presă Bloomberg.

Laura Codruța Kövesi, fosta șefă a DNA, a semnat o scrisoare deschisă făcută publică vineri, care denunță abuzurile comise de judecători de rang înalt și solicită o „reformă reală” a sistemului judiciar, transmite Bloomberg. Peste 500 de magistrați din România se numără printre semnatari.

G4Media a publicat mai devreme o reacție a lui Kovesi în sprijinul magistraților care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder și prin alte ieșiri publice. Kovesi a și-a exprimat ”îngrijorarea” cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii.

Șefa Parchetului European a invocat în declarația pentru G4Media și procesul pe care l-a câștigat la CEDO și care a consfințit că sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Câteva mii de oameni au protestat în marile orașe din România joi seara târziu pentru a-și arăta sprijinul pentru independența justiției, iar un alt protest este planificat pentru vineri seară. Demonstrațiile au avut loc după ce site-ul de știri de investigație Recorder a publicat un documentar despre sentințe suspecte favorabile date de câțiva magistrați șefi în cazuri care implică politicieni și oameni de afaceri condamnați anterior pentru corupție, transmite Bloomberg.

Președintele României, Nicușor Dan, a invitat judecătorii și procurorii la discuții pe această temă pe 22 decembrie. Între timp, ministrul Justiției, Radu Marinescu, dorește ca cele patru partide politice care alcătuiesc guvernul de coaliție să discute potențiale modificări legislative în lumina dezvăluirilor.

„România a înregistrat progrese semnificative în sistemul judiciar, dar există încă o mulțime de lucruri care trebuie rezolvate și le vom rezolva,” a declarat Marinescu într-un interviu telefonic acordat postului de televiziune Digi 24. „Sper că coaliția de guvernare va fi deschisă la ideea de a vedea cum putem îmbunătăți legislația existentă.”

În urmă cu doi ani, UE a decis să elimine MCV, un mecanism special de supraveghere asupra României privind corupția, în urma aprobării unui nou set de legi judiciare.

”Cu toate acestea, România se numără în continuare printre membrii cei mai corupți ai blocului”, arată Bloomberg.