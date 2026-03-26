Bolea anulează modernizarea unui coridor feroviar strategic. Motivul

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat miercuri, 25 martie, anularea licitației pentru reabilitarea coridorului feroviar Vălcineț–Ocnița–Bălți–Ungheni–Chișinău–Căinari. Decizia a fost motivată prin „lipsa de oportunitate economică” și schimbarea priorităților strategice în sectorul feroviar.

Potrivit ministrului, proiectul nu ar aduce un beneficiu semnificativ în raport cu costurile implicate și ar genera o povară financiară majoră pentru Calea Ferată din Moldova (CFM), estimată la aproape 1,6 miliarde de lei.

„A fost considerată inoportună această investiție de circa 80 de milioane de euro pentru un tronson care nu aduce mare plus valoare la etapa actuală, dar ar genera o datorie de aproape 1,6 miliarde de lei pentru Calea Ferată”, a declarat Bolea.

Oficialul a mai precizat că, în contextul reorganizării CFM, statul va redirecționa resursele financiare către alte proiecte considerate mai prioritare și sustenabile. Pentru anul 2026, bugetul prevede investiții de aproximativ 300 de milioane de lei în infrastructura feroviară.

Coridorul vizat are o lungime de 446 de kilometri, dintre care circa 128 de kilometri se află într-o stare nesatisfăcătoare.

Anterior, autoritățile au calificat acest tronson drept strategic pentru transportul de mărfuri, asigurând legătura între nordul și centrul țării, inclusiv cu zonele economice libere din Mărculești, Bălți, Ungheni și Chișinău.

De asemenea, acesta era considerat important pentru exporturile și tranzitul de mărfuri din România și Ucraina, precum și pentru conexiunea cu coridorul Căinari–Cimișlia–Basarabeasca–Giurgiulești, utilizat pentru accesul la porturile dunărene și cele de la Marea Neagră.

În 2024, Guvernul anunța inițierea negocierilor pentru modificarea unui acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care prevedea un împrumut de 18,2 milioane de euro pentru reabilitarea acestui coridor, lucrările urmând să fie finalizate până la sfârșitul anului 2025.

Republica Moldova dispune de peste 1.100 de kilometri de cale ferată, însă aproape jumătate din rețea este într-o stare critică, fiind impuse restricții de viteză și greutate pe numeroase segmente.