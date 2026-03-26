VIDEO: Vasile Costiuc, atacat în Chișinău: Două persoane, reținute pentru verificări

Președintele Partidului Democrația Acasă, deputatul Vasile Costiuc, afirmă că a fost agresat de două persoane, într-un incident produs în apropierea unei instituții media din Chișinău.

Potrivit declarațiilor făcute de Costiuc într-o înregistrare video, incidentul ar fi avut loc la scurt timp după ce acesta a părăsit sediul postului TV N4. Politicianul susține că două persoane i-ar fi blocat deplasarea, ar fi deschis ușa mașinii și ar fi aruncat cu un lichid asupra sa, lovindu-l.

„Am ieșit de la televiziune și două persoane au ieșit în fața mașinii. Au deschis ușa și au aruncat cu ceva în mine. M-au udat și m-au lovit, fără niciun motiv”, a declarat Costiuc.

Acesta a mai afirmat că una dintre persoane ar fi declarat că provine din regiunea transnistreană, iar cele două persoane nu ar fi avut asupra lor acte de identitate.

Totodată, Costiuc a sugerat că acțiunea ar fi fost una organizată.

La fața locului au intervenit oamenii legii, care au preluat persoanele implicate pentru verificări. Din discuțiile surprinse în înregistrare, acestea urmau să fie conduse la inspectorat pentru stabilirea identității și clarificarea circumstanțelor incidentului.

În același timp, persoanele vizate au negat că ar fi fost trimise de cineva și au declarat că nu dețin documente, susținând că acestea ar fi fost pierdute.

Circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite de organele de drept.

Contactați pentru o reacție, oamenii legii au declarat că vor reveni cu detalii.