Boomul imobiliar din Chișinău s-a stins. Doar 3.240 de apartamente au fost vândute în 2025, cel mai mic număr din ultimii 15 ani

Piața imobiliară din Chișinău traversează o perioadă de răcire accentuată. În trimestrul al treilea al anului 2025 au fost înregistrate doar 3.240 de tranzacții cu apartamente, cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, potrivit economistului Veaceslav Ioniță.

„Pe piața imobiliară din Chișinău se simte o răcire clară.

În trimestrul trei din 2025 s-au înregistrat doar 3.240 de tranzacții cu apartamente — cel mai mic număr din ultimii 15 ani.

Scumpirile rapide, regulile mai dure pentru plățile cash și construcțiile tot mai puține au adus piața într-o fază de ajustare.

Nu e o criză, dar e un semnal clar că boomul imobiliar s-a încheiat”, menționează Veaceslav Ioniță.

@ionitvea Chișinău: cel mai mic număr de tranzacții imobiliare din ultimii 15 ani 🏙️📉 Pe piața imobiliară din Chișinău se simte o răcire clară. În trimestrul trei din 2025 s-au înregistrat doar 3.240 de tranzacții cu apartamente — cel mai mic număr din ultimii 15 ani. Scumpirile rapide, regulile mai dure pentru plățile cash și construcțiile tot mai puține au adus piața într-o fază de ajustare. Nu e o criză, dar e un semnal clar că boomul imobiliar s-a încheiat. Pentru mai multe analize ca aceasta, urmărește pagina www.ionita.md ♬ sunet original – Veaceslav Ioniţă