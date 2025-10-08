Donald Trump cere arestarea primarului orașului Chicago și a guvernatorului statului Illinois. Președintele SUA i-a acuzat miercuri pe cei doi democrați că nu au protejat pe membrii Agenției de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Președintele SUA Donald Trump a cerut miercuri arestarea primarului orașului Chicago, Brandon Johnson, și a guvernatorului statului Illinois, JB Pritzker. Trump i-a acuzat pe cei doi democrați că nu au protejat membrii Agenției de Imigrare și Control Vamal (ICE).

„Primarul orașului Chicago ar trebui să fie la închisoare pentru că nu a protejat agenții ICE! Și guvernatorul Pritzker!”, a scris Trump pe rețeaua socială Truth Social.

Trupele Gărzii Naționale americane sunt poziționate în afara orașului Chicago și ar putea fi desfășurate în Memphis până vineri. Este cea mai recentă acțiune a administrației Trump, care promovează o politică de securitate fermă în marile centre urbane, în pofida opoziției liderilor locali.

Potrivit oficialilor federali citați de AP, membrii Gărzii Naționale din Texas au fost instalați într-un centru al Rezervei Armatei SUA din statul Illinois miercuri dimineață. Deși misiunea exactă nu a fost clarificată, operațiunea este legată de intensificarea aplicării legilor privind imigrația și combaterea criminalității în marile orașe.

Guvernatorul Illinois, democratului JB Pritzker, a confirmat prezența trupelor și a anunțat că statul a deschis o acțiune în justiție pentru a bloca desfășurarea acestora, acuzând Casa Albă că transformă militarii în „pioni politici”.