Au apărut primele imagini cu Evghenia Guțul în arest, surprinse în sala Curții de Apel Chișinău, unde are loc astăzi, 8 octombrie, o ședință pregătitoare în dosarul în care aceasta a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”.

În boxa pentru audieri, alături de Svetlana Popan, guvernatoarea Găgăuziei apare vizibil slăbită și schimbată la față, cu o expresie speriată și obosită.

Evghenia Guțul și Svetlana Popan vor participa la ședința Curții de Apel prin videoconferință. Astăzi, instanța examinează apelul în dosarul bașcanului Găgăuziei.

Anterior, apărătorii Evgheniei Guțul au anunțat că vor solicita revocarea măsurii de arest preventiv și revizuirea deciziei instanței de fond, calificând detenția acesteia drept neconstituțională.

„Având în vedere materialele prezentate, instanța trebuie să se pronunțe asupra anumitor probe și moțiuni, inclusiv asupra întrebărilor privind neconstituționalitatea unor prevederi aplicate în acest caz. Aceste moțiuni au fost respinse de instanța de fond, iar acum urmează ședința de apel. Astăzi vom solicita recunoașterea ilegalității măsurii preventive — arestarea preventivă aplicată pe o perioadă nedeterminată — ca fiind neconstituțională. Sperăm că completul va accepta acest argument și va modifica sau revoca măsura preventivă”, a declarat avocatul Sergiu Moraru.

Reamintim că Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” și a unui concurent electoral. Faptele incriminate vizează perioada 2019-2022, când Evghenia Guțul era secretară a Departamentului de monitorizare, planificare și control al fostului Partid „Șor”.

Pe un alt capăt de acuzare, Evghenia Guțul este învinuită că, în perioada octombrie-noiembrie 2022, a coordonat activitatea unor oficii teritoriale ale partidului, declarat neconstituțional în 2023, în mai multe raioane. De asemenea, ea este acuzată că a acceptat în mod conștient finanțarea formațiunii din partea unui grup criminal organizat, în valoare de aproximativ 42,5 milioane de lei.