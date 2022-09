„Bucătarul lui Putin”, mesaj radical după ce a fost filmat la o închisoare din Rusia: Care nu vor ca în război să lupte mercenari sau deținuți să își trimită propriii copii

Șeful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit „Bucătarul lui Putin”, le transmite celor care nu vor ca în război să lupte mercenari sau deținuți să își trimită propriii copii, scrie BBC. Reacția acestuia vine după un videoclip în care el făcea turul unei închisori din Rusia în căutare de deținuți pentru frontul din Ucraina a devenit viral.

Evgheni Prigojin, poreclit „Bucătarul lui Putin”, a fost filmat în timp ce făcea turul unei închisori din Rusia, în căutare de deținuți care să fie recrutați în armata rusă pentru a fi trimiși să lupte pe frontul din Ucraina, informează The Moscow Times. Imaginile, publicate pe Twitter de către publicația ucraineană independentă „Insider”, au fost geolocalizate de către BBC în „colonia penitenciară nr. 6” din Republica Mari El, din cadrul Rusiei.

Prigojin le spune deținuților că vor fi eliberați dacă se vor alătura grupării sale timp de șase luni. Gruparea Wagner luptă în Ucraina din 2014.

„Those who arrive and on the first day say, “I must’ve come to the wrong place,” are marked as “deserters,” and that’s followed by a firing squad.”

“Putin’s chef” Yevgeny Prigozhin, who is also known as the owner of the Wagner PMC, recruiting inmates (video) pic.twitter.com/p9l8nHLe0j

— The Insider (@InsiderEng) September 15, 2022