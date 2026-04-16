Mai mulți moldoveni și ucraineni, ținuți în sclavie într-o fabrică clandestină din Italia

21 de muncitori din Republica Moldova și Ucraina au fost găsiți în Italia într-o fabrică clandestină de țigări, unde trăiau și munceau în condiții descrise de anchetatori ca o formă de sclavie.

Oamenii dormeau în spații improvizate din interiorul unei hale, nu aveau voie să iasă și lucrau în ritmuri epuizante, în condiții igienice precare.

Oamenii fuseseră recrutați pe internet cu promisiunea unor locuri de muncă în construcții, iar după sosirea în Italia li se luau documentele, telefoanele și chiar hainele. Pentru ca ei să nu înțeleagă unde erau duși, transportul până la hală se făcea cu măști pe față.

Totul se petrecea într-un capăt de linie industrial clandestin amenajat într-o hală de peste 2.000 de metri pătrați, în provincia Udine. Înăuntru funcționau două linii de producție capabile să fabrice zilnic un milion de țigări, iar clădirea fusese modificată tocmai pentru a nu atrage atenția: panouri fonoabsorbante și izolante pe uși și ferestre, supraveghere video și un generator industrial de peste 150 kVa, folosit pentru a evita conectarea la rețeaua electrică publică.

Țigările erau produse sub mărci renumite, apoi erau mutate într-un depozit din Remanzacco și trimise mai departe spre alte piețe europene. Anchetatorii au stabilit că fabrica ar fi funcționat aproximativ cinci luni, perioadă în care ar fi produs circa 137 de milioane de țigări, adică 6,85 milioane de pachete, iar volumul afacerii ilegale a fost estimat la 89 de milioane de euro.

În spatele activității ar fi existat o grupare bine organizată, cu legături în Ucraina, România și Republica Moldova, dar activă în Italia printr-o rețea logistică ce avea punctul central într-o companie italiană de transport din Trieste.

În dosar au fost denunțate 29 de persoane, iar trei au fost arestate.

De asemenea, autoritățile italiene verifică doi cetățeni italieni care neagă implicarea lor. În cadrul operațiunii au fost confiscate peste 77 de tone de produse, țigări și tutun, în valoare totală de peste 18 milioane de euro.

Au mai fost ridicate utilaje industriale evaluate la 1,5 milioane de euro, două camioane articulate și 7 milioane de piese și materiale folosite la fabricarea țigărilor.