Sondaj: Peste 50% dintre locuitorii Găgăuziei nu cred în alegeri libere și corecte

Peste jumătate dintre locuitorii autonomiei găgăuze consideră că în regiune nu există condiții pentru desfășurarea unor alegeri libere și corecte.

Potrivit unui studiu sociologic prezentat pe 16 aprilie de Promo-LEX, 35,4% dintre respondenți cred că astfel de condiții există „în mică măsură”, iar alți 16,1% consideră că acestea nu există deloc sau există într-o măsură foarte redusă.

În schimb, 29% apreciază că alegerile ar putea fi desfășurate „în mare măsură” în condiții corecte, iar 10,7% – „în foarte mare măsură”. Un procent de 8,8% nu au oferit un răspuns.

Percepțiile sunt împărțite și în ceea ce privește legalitatea activității Adunării Populare a Găgăuziei, al cărei mandat a expirat pe 12 noiembrie 2025. Aproximativ 39,2% dintre respondenți consideră activitatea acesteia „complet legală” sau „mai degrabă legală”, în timp ce 38,9% o califică drept „mai degrabă ilegală” sau „complet ilegală”. Alți 22% nu au o opinie.

Întrebați cine poartă responsabilitatea pentru faptul că alegerile pentru Adunarea Populară nu au fost organizate la timp, 33,9% dintre respondenți au indicat autoritățile centrale de la Chișinău. Alte 14% consideră responsabilă conducerea actuală a Adunării Populare, iar 10,3% invocă influențe externe. De asemenea, 6,2% indică alte autorități din Găgăuzia, precum bașcanul sau Comitetul Executiv, iar 8,5% spun că nu există un responsabil clar. Peste un sfert dintre participanți (26,2%) nu au oferit un răspuns.

Pentru o parte semnificativă a respondenților, organizarea alegerilor este o prioritate: 39,2% consideră stabilirea datei scrutinului „importantă”, iar 25,4% „foarte importantă”. În schimb, circa 23,5% o consideră puțin importantă sau deloc importantă.

În pofida percepției negative privind condițiile de desfășurare a alegerilor, intenția de participare rămâne ridicată. Peste 75% dintre respondenți au declarat că ar merge „cu siguranță” la vot dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare.

Sondajul relevă și opinii împărțite privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară și pentru funcția de bașcan. Aproximativ 44% dintre respondenți consideră că scrutinul ar trebui organizat în comun de autoritățile electorale din Găgăuzia și cele de la Chișinău, în timp ce 43,9% ar prefera ca procesul să fie gestionat exclusiv de organul electoral de la Comrat. Doar 3,4% susțin implicarea exclusivă a Comisiei Electorale Centrale.

Studiul a fost realizat în perioada 14–18 martie, pe un eșantion de 410 persoane adulte din Găgăuzia. Datele au fost colectate prin interviuri față în față, iar marja de eroare este de ±4,6%.