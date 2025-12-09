Bugetul de stat pentru anul 2026 demonstrează stagnarea Moldovei

Expertul financiar Vladimir Golovatiuc a criticat proiectul de lege privind bugetul de stat pentru 2026, aprobat de Guvern. El consideră că documentul demonstrează „stagnarea Moldovei și tendințele negative din ultimii 15 ani”.

Analistul a remarcat că „toate principalele probleme economice sunt concentrate în structura bugetului – o economie ineficientă, structura sa irațională și, mai general, un model de dezvoltare care nu este propice unei creșteri durabile”.

„În 2026, comparativ cu 2025, PIB-ul nominal va crește cu 7,3%, veniturile bugetare cu 5,1%, cheltuielile cu 7%, iar deficitul cu 14,8%. Datoria de stat va crește de 3,5 ori – de la 7,8 miliarde de lei în 2025 la 26,9 miliarde de lei anul viitor. În timp ce deficitul bugetar a fost acoperit în proporție de 100% din împrumuturi în perioada 2021-2025, acesta va fi de 129% în 2026. Mai mult, miliardele de împrumuturi în valută pe care țara le-a primit în ultimii ani nu au condus la intrarea economiei pe o traiectorie de creștere durabilă, ci pur și simplu au fost „erodate””, a subliniat analistul.

El consideră că Guvernului „nu numai că îi lipsește un program cuprinzător pentru abordarea problemelor cu care se confruntă economia și sfera socială, ci chiar o viziune asupra modului de a rezolva aceste probleme”.

„Rămâne adevărat că economia, ca să spunem așa, stagnează; nu există suficiente fonduri în trezorerie, iar cheltuielile bugetare trebuie majorate. Asigurarea creșterii economice și, cel mai important, a unei creșteri durabile și cuprinzătoare, este dificilă.” Așadar, Guvernul urmează o cale încercată și adevărată: continuarea împrumuturilor – atât pe plan intern, la rate ale dobânzii ridicate, cât și pe plan internațional, cu un risc ridicat de neplată, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori. Împrumuturile planificate pentru 2026 sunt record. Împrumuturile interne (de la băncile comerciale prin emisiunea de titluri de stat) sunt estimate la zece miliarde de lei, iar împrumuturile externe la 981 de milioane de dolari. Acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată”, a concluzionat expertul.