Primul blindat românesc, VLAH, va fi prezentat la Moreni

Pototipul primului blindat 4×4 românesc VLAH va fi prezentat la finele acestei săptămâni, la Uzina Automecanica Moreni.

Va fi produs în cadrul unui parteneriat public-privat. „Cu o viteză maximă de 110 km/h și o autonomie de 600 km, VLAH oferă putere de 163 kW (221 Hp) și un cuplu de 810 Nm, asigurând manevrabilitate și stabilitate chiar și în teren dificil. La capitolul <> menționăm o lățime de 2,4 m, un ampatament de 3,5 m, o gardă la sol de 410 mm și o raza de virare de 7,5 m, asigurând stabilitate și agilitate chiar și în teren dificil”, anunța recent compania. Demarat în anul 2022, finalizarea proiectului VLAH va fi un game changer și va influența pozitiv industria națională de profil, fiind prima mașină de acest fel fabricată 100% în țară.

Mașina de luptă VLAH este realizată pe baza unui proiect al cărui drept de proprietate intelectuală aparține BlueSpace Technology, ceea ce va permite dezvoltarea și modernizarea continuă a produselor în țară, pe baza feedback-ului primit de la utilizatori, precum și derularea proceselor de mentenanță pe întreaga durată de viață a echipamentelor. Vlah, are 7 tone, iar protecția balistică a habitaclului mașinii este conform standardului STANAG 4569. În plus, protecția împotriva exploziilor cel puțin de Nivel 2a (conform STANAG 4569).

„Șasiul este finalizat în proporție de 98%, inclusiv cu instalația electrică montată. Compartimentul cargo este gata, iar în prezent se lucrează la asamblarea cabinei.(…) În noiembrie avem planificate setările motorului, transmisiei și instalațiilor speciale iar în decembrie estimăm să putem prezenta primii metri parcurși la volanul unui prototip complet funcțional, urmați de testări cât mai ample”, a mai comunicat compania.