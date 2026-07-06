Fostul primar din Costești pierde procesul privind organizarea alegerilor în oraș

Nelu Glasu, revocat înainte de termen din funcția de primar al orașului Costești, raionul Râșcani, a pierdut litigiul cu Comisia Electorală Centrală (CEC) privind organizarea alegerilor locale noi. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat inadmisibil recursul prin care acesta a încercat să conteste scrutinul stabilit pentru 1 noiembrie 2026.

Decizia a fost luată pe 29 iunie de un complet format din judecătoarele Stela Procopciuc, Diana Stănilă și Oxana Parfeni.

Nelu Glasu a contestat hotărârea CEC din 21 mai privind organizarea alegerilor locale noi la Costești. Decizia autorității electorale a fost luată după examinarea unei sesizări depuse de Autoritatea Națională de Integritate, în baza unui act de constatare emis în 2021. Prin acel document, ANI stabilise că Glasu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, situație care a dus la încetarea înainte de termen a mandatului său.

În timpul procesului, fostul primar a cerut recuzarea judecătorilor Ghenadie Mîra și Angela Bostan de la examinarea cauzei, însă solicitarea a fost respinsă ca neîntemeiată. De asemenea, cererile sale privind ridicarea unei excepții de neconstituționalitate și solicitarea unui aviz consultativ au fost respinse ca fiind depuse peste termen.

Pe 16 iunie, Curtea de Apel Centru a respins acțiunea înaintată de Nelu Glasu împotriva CEC. Acesta s-a adresat ulterior Curții Supreme de Justiție, însă nici recursul său nu a trecut de filtrul de admisibilitate.

Judecătorii CSJ au constatat că obiecțiile de fapt și de drept invocate de fostul primar fuseseră deja analizate de Curtea de Apel Centru. Totodată, instanța supremă a stabilit că argumentele prezentate nu se încadrau în temeiurile legale care ar fi permis examinarea recursului.

De la ce a pornit cazul

Cazul își are originea într-un act emis de ANI la 8 septembrie 2021. Autoritatea a constatat că Nelu Glasu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților după ce, în perioada în care exercita mandatul de primar, a desfășurat și o activitate remunerată în baza unui contract de prestări servicii.

Contractul fusese încheiat cu ÎS „Servicii Pază” a Ministerului Afacerilor Interne și a fost valabil în perioada 20 ianuarie – 31 decembrie 2020. În baza acestuia, Glasu trebuia să verifice, la indicația întreprinderii, integritatea unui bancomat amplasat în apropierea Primăriei Costești.

Pentru serviciile prestate, acesta a primit aproximativ 5.000 de lei.

Glasu nu a negat că a desfășurat activitatea, însă a susținut că nu s-a aflat într-o situație de incompatibilitate. Potrivit argumentelor sale, nu încheiase un contract individual de muncă și nu era angajat al ÎS „Servicii Pază”, iar verificarea bancomatului fusese făcută în interesul locuitorilor.

Inspectorul de integritate a respins această interpretare, invocând prevederile legale care limitează desfășurarea altor activități remunerate de către persoanele care exercită funcții de demnitate publică.

Prin actul emis în 2021, ANI a dispus ca, după rămânerea definitivă a constatării, Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat să fie sesizat pentru inițierea procedurii de revocare a lui Nelu Glasu din funcția de primar.

Autoritatea a mai decis ca acesta să fie decăzut, pentru o perioadă de trei ani, din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv cea de primar, cu excepția altor funcții electorale, în condițiile prevăzute de lege.

Nelu Glasu a contestat actul ANI, iar procesele au durat mai mulți ani. În vara anului 2025, Curtea Supremă de Justiție a pus capăt litigiului, astfel că actul de constatare a devenit definitiv și executoriu.

Cu toate acestea, la mai bine de zece luni de la decizia instanței supreme, Glasu continua să exercite mandatul de primar. ANI a transmis CEC notificarea privind rămânerea definitivă a actului, iar ulterior au fost inițiate procedurile pentru organizarea alegerilor locale noi.

Cine conduce interimar Primăria Costești

Până la alegerea unui nou primar, interimatul funcției este asigurat de Elona Zuza, secretara Consiliului local.

Pe 10 iunie, Consiliul Raional Rîșcani a anunțat că aceasta a fost desemnată primar interimar în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului local. Potrivit autorității raionale, decizia a fost susținută de aproape toți consilierii și urmărește asigurarea continuității activității administrației locale până la scrutinul din 1 noiembrie.

Elona Zuza a fost, la rândul său, vizată într-un caz privind regimul incompatibilităților.

În 2020, ANI a constatat că aceasta a preluat conducerea Gospodăriei Țărănești „Bejan Mihail Vladimir orașul Costești” în perioada 5 august 2019 – 27 mai 2020, în timp ce exercita funcția de secretară a Consiliului local.

Zuza a explicat că preluase temporar activitatea gospodăriei până la însănătoșirea mamei sale, pentru ca aceasta să-și poată onora obligațiile față de bugetele de stat și local, angajați și alți agenți economici. Ea a mai susținut că, într-o parte a perioadei vizate, s-a aflat în concediu și că activitățile respective erau desfășurate în afara programului de muncă.

Cazul a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Instanța a reținut existența încălcării regimului incompatibilităților, dar a considerat ilegal actul emis de ANI. Printre problemele constatate s-au numărat lipsa unei motivări suficiente a măsurii dispuse de inspectorul de integritate și depășirea cu câteva luni a termenului pentru emiterea procesului-verbal de constatare.

În mai 2023, CSJ a casat hotărârile instanțelor inferioare și a admis acțiunea depusă în interesele Elonei Zuza.

Nelu Glasu a deținut trei mandate de primar la Costești, conducând localitatea din 2015. La alegerile locale din acel an a candidat din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, iar la scrutinele din 2019 și 2023 a fost candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.