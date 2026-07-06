Decomunizarea este vitală pentru integrarea Moldovei în UE

Asumarea adevărului istoric și decomunizarea sunt condiții esențiale pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Or lipsa unei condamnări oficiale a regimului comunist și promovarea nostalgiei sovietice, alimentată de propaganda rusă, continuă să afecteze parcursul european al țării. Opiniile au fost prezentate la dezbaterea: „Unitate prin memorie: integrarea Republicii Moldova în UE”, organizată în cadrul Festivalului de Film și Istorii de la Mereni.

Prezent la eveniment, Ion-Andrei Gherasim, președintele fundației Corneliu Coposu, a declarat că Republica Moldova a făcut progrese importante în ultimii ani pe calea integrării europene, însă succesul acestui parcurs depinde și de asumarea trecutului. În opinia sa, cunoașterea adevărului istoric, în special de către tineri, sunt esențiale pentru alinierea țării la valorile Uniunii Europene.

Istoricul Sergiu Musteață a spus că Republica Moldova nu a inițiat nici până în prezent un proces oficial de decomunizare. El a subliniat că simbolurile și monumentele comuniste se regăsesc încă în majoritatea localităților, iar nostalgia față de perioada sovietică continuă să fie alimentată de propaganda rusă.

Festivalul de Film și Istorii de la Mereni a fost organizat sub genericul „Memorie și Identitate” în perioada 3-6 iulie. Pe lângă dezbateri, acesta a adus în fața publicului proiecții de film, întâlniri cu istorici, spectacole și acțiuni comemorative dedicate memoriei victimelor represiunilor politice și deportărilor staliniste.