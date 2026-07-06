Poluare pe râul Bălțata. Echipe de inspectori, trimise pe teren

Inspectorii de mediu încearcă să identifice sursa unei posibile poluări a râului Bălțata. Verificările au loc pe teritoriul municipiului Chișinău și vizează mai multe porțiuni ale cursului de apă.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că s-a autosesizat și a trimis echipe pe teren. La verificări participă inspectorii de mediu din Chișinău, împreună cu cei din Criuleni.

Aceștia examinează mai multe sectoare ale râului și zonele din apropiere pentru a stabili ce a provocat posibila poluare și de unde provine aceasta. Totodată, urmează să fie identificați eventualii responsabili.

Verificările sunt în desfășurare. Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că va face publice concluziile investigației și măsurile luate după încheierea cercetărilor.