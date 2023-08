Cadavrele lui Prigojin și Utkin ar fi fost identificate la morgă. Anunțul neoficial al mercenarilor Wagner

Mercenarii Wagner au anunțat joi, 24 august, că ar fi fost fost identificate cadavrele lui Evgheni Prigojin și cel al lui Dmitri Utkin.

Potrivit unui anunț postat pe unul dintre canalele Telegram legate de grupul Wagner, Chka-Ogpu, cadavrul liderului Evgheni Prigojin ar fi fost recunoscut de unul dintre comandanţii Wagner la morgă.

”Semnul principal pentru recunoaşterea lui Prigojin a fost absenţa unui deget”, se arată în mesaj.

Același comandant l-ar fi identificat și pe Dmitri Utkin, ”mâna dreaptă” a lui Prigojin, care s-ar fi aflat în același avion care s-a prăbușit, miercuri. Utkin a fost recunoscut după ”înălţimea şi tatuajele sale”.

De asemenea, sursa citată mai precizează că documentele pasagerilor nu au fost găsite.

Presa rusă a transmis însă că niciunul dintre cele zece cadavre nu au fost identificate. ”Materialul biologic al victimelor a fost trimis la Moscova pentru examinare genetică”, a informat presa rusă, potrivit Nexta.

None of the bodies of the victims of the crash of Prigozhin's plane has yet been identified, the biological material of the victims was sent to Moscow for genetic examination, Russian media reported. pic.twitter.com/KmXYk7X4Ew

În schimb, presa din Rusia a dat detalii despre principalul suspect în cazul presupusei execuții a lui Prigojin.

⚡️An explosive device on Prigozhin's plane was planted in the landing gear compartment. This is one of the theories the investigation considers, Russian media report.

According to preliminary data, the explosion in the sky took place in the landing gear area. As a result, the…

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 24, 2023