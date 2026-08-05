Călărașiul, fără apă noaptea: Alimentarea este sistată pentru refacerea rezervelor

Locuitorii din unele sectoare ale orașului Călărași rămân fără apă pe timpul nopții, după ce serviciul de alimentare a fost oprit temporar începând cu 4 august. Măsura a fost luată de Gospodăria Comunal Locativă Călărași din cauza scăderii nivelului apei din rezervoare, pe fondul consumului ridicat din ultima perioadă.

Reprezentanții întreprinderii spun că sistarea pe timp de noapte este necesară pentru refacerea rezervelor, astfel încât alimentarea cu apă să fie asigurată pe parcursul zilei. Locuitorii sunt îndemnați să folosească apa rațional și să evite activitățile cu un consum mare, precum udarea grădinilor sau umplerea bazinelor.

Decizia a stârnit nemulțumiri în rândul unor locuitori. „Cum e posibil așa ceva? Vii de la muncă și nu poți să faci o baie, nu mai zic să îți faci treburile la veceu. Rușine, cum puteți închide apa pe noapte, două zile deja!”, a scris o femeie.

Unele persoane însă, susțin că problema ar fi exagerată și spun că în anii anteriori, chiar și în perioade cu temperaturi mai ridicate și secetă, nu au existat astfel de restricții.

„Mi se pare că se cam exagerează cu ceea că nu este apă. Eu sincer anul acesta nu am prea văzut mare caniculă, a fost o săptămână prin luna iunie și avem acum de câteva zile. Toată primăvara și o bună parte din vară au fost ploi, au fost inundate o mare parte din regiuni ale țării și tot nu se ajunge apă. Doi ani în urmă am avut temperaturi de peste 40° și secetă și nu a existat această problemă”, a mai scris o persoană.

Restricții similare au fost anunțate și în alte localități din țară. În orașul Vulcănești, mai multe străzi au rămas fără apă în contextul temperaturilor ridicate și al deficitului de resurse. Autoritățile locale au anunțat că, începând cu 6 august, alimentarea va fi reluată după un grafic: o zi da, o zi nu.

Și la Comrat au fost introduse deconectări nocturne ale apei. Din 4 august, alimentarea este oprită zilnic în intervalul 22:00–05:00, pentru ca serviciile comunale să poată reface rezervele și menține funcționarea sistemului.

Autoritățile recomandă consumatorilor să limiteze risipa de apă, în special în orele de vârf, până la stabilizarea situației.