Ordin de evacuare în ultima fortăreață a armatei ucrainene din Donețk, vizată de ofensiva rusă. „O decizie dificilă, dar necesară”

Sute de familii cu copii care locuiesc în Kramatorsk, un oraș din estul Ucrainei, au primit ordinul de evacuare din cauza intensificării atacurilor rusești, a anunțat miercuri administrația militară regională, potrivit AFP.

„Este o decizie dificilă, dar necesară. Situația de securitate se deteriorează, așa că este inacceptabil să lăsăm copiii sub amenințarea constantă a atacurilor rusești”, a declarat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin.

El a precizat că 525 de copii și tutorii lor vor fi evacuați din Kramatorsk și din împrejurimile localității.

Kramatorsk a ajuns principala fortăreață a armatei ucrainene în provincia Donețk. Este ultimul oraș important aflat sub controlul Kievului în această regiune estică, iar forțele ruse se află la mai puțin de 20 kilometri de marginea orașului, potrivit platformei DeepState – o platformă de analiză și cartografiere militară apropiată de armata ucraineană.

Un oficial ucrainean estima luna trecută că aproximativ 50.000 de persoane mai locuiau încă acolo, dintre care peste 2.000 de copii.

Kramatorskul, ocupat pentru scurt timp de separatiștii proruși în 2014 înainte de a fi recucerit de soldații ucraineni, este, în acest război care durează de peste patru ani, centrul logistic ucrainean al frontului din Donețk, epicentrul luptelor.

Cedările teritoriale, punctul de blocaj în negocieri

În timp ce negocierile de pace ruso-ucrainene mediate de SUA sunt în continuare în impas, președintele rus Vladimir Putin încearcă să ocupe cât mai repede teritoriul rămas sub controlul armatei ucrainene în Donețk, pentru a desăvârși astfel ocuparea întregului Donbas, regiune formată din provinciile Donețk și Luhansk, cea din urmă fiind deja aproape complet sub control rusesc.

Ultima rundă din aceste negocieri a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva și s-a încheiat fără progrese, iar Rusia nu a făcut un pas în privința cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze tot Donbasul, notează Agerpres.

Dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză în continuare să-și asume politic o asemenea cedare teritorială și cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care afirmă că a priori va respinge cedarea Donbasului.