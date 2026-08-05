Vladimir Putin i-a conferit lui Oleg Ozerov Ordinul „Alexandr Nevski”

Președintele rus Vladimir Putin i-a conferit Ordinul „Alexandr Nevski” ambasadorului desemnat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov.

Potrivit decretului, distincția a fost acordată pentru contribuția la activitatea serviciului diplomatic al Federației Ruse, precum și pentru activitatea îndelungată și conștiincioasă în domeniul politicii externe.

Același ordin l-a primit și Kaminin Mihail, ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Portugheză.

Ordinul Alexandr Nevski este acordat cetățenilor Federației Ruse care ocupă funcții publice pentru „servicii personale deosebite aduse Patriei în domeniul construirii statului, servicii conștiincioase de lungă durată și rezultate înalte obținute în îndeplinirea atribuțiilor oficiale în consolidarea autorității internaționale a Rusiei, capacitatea de apărare a țării, dezvoltarea economiei, științei, educației, culturii, artei, asistenței medicale și alte merite, precum și cetățenilor Federației Ruse pentru realizări personale înalte în diverse sectoare ale economiei, cercetare științifică, activități socio-culturale, educaționale și alte activități social-utile”.

În 2024, președintele rus Vladimir Putin l-a desemnat pe Oleg Ozerov în funcția de ambasador în R. Moldova. Ozerov a fost convocat de mai multe ori la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, după ce drone ale Federației Ruse s-au prăbușit în localitățile R. Moldova.