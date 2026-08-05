Fragmente dintr-o dronă rusească Gheran-2, descoperite în satul Văleni

Mai multe fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot au fost depistate în extravilanul satului Văleni, raionul Cahul. În urma examinării preliminare, specialiștii au stabilit că acestea provin de la o dronă rusească de tip „Gheran-2”.

Potrivit oamenilor legii, fragmentele au fost descoperite în extravilanul localității Văleni și au fost supuse unei examinări preliminare.

„În urma examinării preliminare a fragmentelor recuperate, a caracteristicilor constructive, a materialelor utilizate la fabricare, precum și a marcajelor identificate, specialiștii au stabilit că este vorba despre o dronă de tip „Gheran-2”, precizează Poliția.

Toate fragmentele și obiectele relevante au fost documentate și ridicate pentru efectuarea expertizelor necesare.

În prezent, specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului.

De menționat că drona „Gheran-2” este utilizată de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei. Aceasta este, în esență, versiunea produsă în Rusia a dronei iraniene Shahed-136, după ce Moscova a început să fabrice acest model pe baza tehnologiei iraniene.