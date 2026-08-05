Separatist osetin, indezirabil în Moldova, „s-a teleportat” la Tiraspol. Poliția de Frontieră: Nu a traversat hotarul

Oficialul separatist Osetin Vitali Iankovski, declarat indezirabil în Moldova pentru cinci ani la începutul lui 2026, a fost fotografiat în timpul unui eveniment desfășurat la Tiraspol. Este vorba despre marcarea aniversării așa-numitei misiuni de pacificatori.

Imaginea cu Iankovski a fost publicată de către pretinsul soviet suprem. În fotografie el apare alături de așa-numitul ministrul de externe transnistrean Vitali Ignatiev.

Contactați de Realitatea, reprezentanții Poliției de Frontieră au comunicat că persoana respectivă nu a traversat punctele de trecere ale frontierei de stat, după 24 ianuarie 2026.

„Potrivit datelor deținute de Poliția de Frontieră, persoana la care faceți referire nu a înregistrat traversări ale frontierei de stat a Republicii Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat, ulterior datei de 24.01.2026, când a părăsit teritoriul țarii noastre”, se arată în declarația autorității.

Concomitent, publicația Zona de Securitate scrie că oficialul separatist ar deține și cetățenia Rusiei, dar și cea ucraineană.

„Este un gest sfidător la adresa autorităților Republicii Moldova. Personal, nu cunosc cum a ajuns acest individ la Tiraspol. Avem instituțiile statului, care ar trebui să țină cont de acest subiect”, a comentat situația vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.

La rândul său, șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a menționat că nu este vorba despre un subiect de politică externă și a direcționat jurnaliștii către Poliția de Frontieră.