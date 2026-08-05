Chiveri nu știe cum a ajuns exponentul regimului separatist din Georgia la Tiraspol

Valeriu Chiveri spune că instituțiile statului trebuie să clarifice modul în care Vitali Iankovski, declarat indezirabil în Republica Moldova în februarie 2026, a ajuns la Tiraspol, unde a participat la manifestări propagandistice organizate de administrația separatistă.

„Este un gest sfidător la adresa autorităților Republicii Moldova. Personal, nu cunosc cum a ajuns acest individ la Tiraspol. Avem instituțile statului care ar trebui să țină cont acest subiect”, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, miercuri, după ședința Guvernului.

Vitali Iankovski, șeful reprezentanței regiunii separatiste Osetia de Sud din Georgia în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, a participat la manifestările propagandistice organizate la Tiraspol cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la începerea operațiunii de „menținere a păcii” pe Nistru. El a fost declarat indezirabil în Republica Moldova în februarie 2026, pentru o perioadă de cinci ani.

Cine este Vitali Iankovski?

Potrivit așa-zisei reprezentanțe a Osetiei de Sud în regiunea transnistreană, Iankovski a absolvit Universitatea Politehnică de Stat din Odesa în 1994, universitatea din Tiraspol în 2000 și are un master în studii regionale străine la Universitatea de Stat Lobacevski din Nijni Novgorod în 2013.

În 1996-2000, a fost consilier pe relațiile cu organizațiile internaționale al așa-zisului secretar de stat din regiunea transnistreană. În 2000-2007, a fost pretins viceministru al Afacerilor Externe la Tiraspol.

În 2007-2011, a fost reprezentant special al liderului secesionist de la Tiraspol în Venezuela. Din august până în noiembrie 2008, a fost comandant al așa-zisei brigăzi de salvare voluntară transnistreană în Țhinvali, capitala Osetiei de Sud.

În 2009-2012, a fost șef al Direcției de Protocol și Organizare a așa-zisului președinte al Transnistriei. În 2012-2014, a deținut funcția de șef de cabinet al așa-zisului guvern de la Tiraspolului.

În 2014-2017, a fost director al Centrului pentru Educație și Știință Rusă din cadrul universității din Tiraspol.