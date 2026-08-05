Centură, autobuze electrice și metrou spre suburbii. Soluțiile propuse în PUG „Chișinău 2040”

Municipiul Chișinău se confruntă cu un deficit estimat la circa 220.000 de locuri de parcare și cu o infrastructură de transport insuficientă pentru suburbiile în dezvoltare. Constatările se regăsesc într-un studiu de fundamentare elaborat în cadrul actualizării Planului Urbanistic General „Chișinău 2040”, care propune, printre soluții, amenajarea unor coridoare rapide pentru autobuze electrice și construirea unei linii de metrou către suburbii.

Mădălina Moțcanu-Dumitrescu, asistent universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București și autoarea studiului, a prezentat concluziile documentului în cadrul consultărilor publice organizate de Primăria Chișinău. Ea a declarat că localități precum Durlești, Codru și Stăuceni au înregistrat creșteri ale populației de circa 35-40%, însă infrastructura de transport și conexiunile cu municipiul nu au ținut pasul cu această evoluție.

Potrivit studiului, în Chișinău există aproximativ 50.000 de locuri de parcare, în timp ce necesarul depășește 270.000. Printre soluțiile propuse se numără construirea unei centuri a municipiului, dezvoltarea unor coridoare rapide pentru autobuze electrice, benzi dedicate transportului public și crearea unui sistem de transport rapid spre suburbii, inclusiv o posibilă linie de metrou către zone precum Durlești și Stăuceni.

Autorii studiului recomandă construirea drumului de centură al municipiului Chișinău pentru reducerea traficului de tranzit și a circulației vehiculelor de mare tonaj în centrul orașului. Totodată, documentul prevede extinderea rețelei de piste pentru bicicliști cu aproximativ 40 de kilometri, precum și obligativitatea ca noile proiecte rezidențiale să includă parcări subterane sau supraetajate.

Lilian Copaci, șeful Direcției management transport din cadrul Direcției generale mobilitate urbană, a menționat că studiul trebuie completat cu acte normative și legislative naționale, precum și cu date actualizate privind rețeaua de transport public și numărul unităților de transport, unele cifre utilizate fiind depășite. Acesta a subliniat și necesitatea unei analize actualizate a fluxurilor de circulație din municipiu și suburbii.

Prezent la consultări, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că Planul Urbanistic General „Chișinău 2040” va stabili direcțiile de dezvoltare ale orașului pentru următoarele decenii și a menționat că propunerile locuitorilor exprimate în cadrul consultărilor vor fi analizate și luate în considerare.

PUG „Chișinău 2040” este fundamentat pe 12 studii de specialitate care analizează principalele domenii de dezvoltare ale orașului.