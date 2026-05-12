Când ar putea avea loc primele livrări de energie prin linia Vulcănești – Chișinău

Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău ar putea fi pusă în funcțiune în aproximativ o lună și jumătate, potrivit estimărilor autorităților, în contextul finalizării lucrărilor la infrastructura energetică principală a proiectului.

În prezent, sunt realizate ultimele ajustări la stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău. Stația de la Vulcănești este finalizată în proporție de circa 90%, iar cea din capitală — aproximativ 80%, fiind în curs de finalizare lucrările de modernizare și integrare a echipamentelor.

Autoritățile spun că proiectul avansează în ritm accelerat, iar primele fluxuri de energie electrică din România ar putea fi direcționate către consumatorii din Republica Moldova prin această nouă conexiune strategică.

Stația de la Vulcănești reprezintă un nod important al sistemului energetic din sudul țării, unde energia de pe liniile de înaltă tensiune este recepționată, transformată și distribuită către consumatori.

La Chișinău, lucrările se concentrează pe așa-numita „celulă electrică”, punctul central de recepție a energiei importate și distribuire către rețeaua capitalei. Specialiștii efectuează în prezent ultimele reglaje tehnice pentru conectarea completă a liniei Vulcănești–Chișinău la sistemul național.

„Pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, acest proiect este foarte important, fiind principala poartă de intrare a energiei în sistem”, a declarat șeful Stației electrice Vulcănești, Sergiu Carai.

Lucrările se desfășoară sub supravegherea unei echipe de specialiști din România, iar o parte semnificativă a echipamentelor vechi, unele cu o vechime de peste 50 de ani, a fost deja înlocuită cu sisteme moderne.

„Sunt echipamente performante, de generație nouă, diferite de cele vechi pe bază de ulei. Lucrările se încadrează în termen, iar finalizarea este estimată în următoarele două–trei săptămâni”, au precizat responsabilii tehnici.

În paralel, continuă lucrările de tragere a conductoarelor și finalizarea cablajelor spre punctele de control, precum și extinderea capacităților stațiilor electrice pentru integrarea noii linii de 400 kV.

„Stația a fost extinsă odată cu această linie nouă. O parte din echipamente au fost modernizate, iar procesul de reînnoire va continua”, a menționat Roman Chimilicenco, șef adjunct al Stației electrice Vulcănești.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că primele livrări de energie prin noua linie sunt estimate pentru sfârșitul lunii iunie, iar lucrările de construcție ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii mai, după care va începe etapa de testare. Oficialul a precizat că eventualele întârzieri pot atrage penalități contractuale.

Linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și este deja finalizată fizic, aflându-se în etapa de recepție și testare.

Proiectul, evaluat la circa 61 de milioane de euro, este considerat strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, urmând să permită acoperirea a până la jumătate din consumul de energie în perioadele de vârf și să reducă dependența de infrastructura energetică existentă din estul țării.